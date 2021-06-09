高市3大科技園區移工快篩今展開 7天拚萬人篩檢

高市3大科技園區，針對移工展開快篩，7天拚萬人篩檢。（記者葛祐豪翻攝）

2021/06/09 11:27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕苗栗「京元電」爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）移工群聚感染，高雄市今起針對楠梓及前鎮科技產業園區、路竹科學園區等三大科技園區，啟動外籍移工快篩，7天內將完成萬人篩檢。

高雄市長陳其邁日前宣布，市府將在楠梓及前鎮科技產業園區、路竹科學園區這3個園區，設立快篩站，針對國際移工從6月9日至15日，分7天快篩10380人。

高雄市副市長羅達生今天上午前往楠梓及前鎮科技產業園區，視察移工首日接種情形，認為現場秩序良好，均能遵守防疫規範。

羅達生表示，高雄市總體經濟年產值4.5兆元、工業就佔55%，為保護廠區安全、確保產業鏈供應，市府與經濟部加工出口區管理處、科技部南部科學園區管理局、企業及醫院，協力完成快篩站設置，並請企業落實移工宿舍降載、分艙分流等各項措施，每日針對工作場域及宿舍內外進行清消。

高雄市經發局指出，這次萬名移工篩檢，採預先列冊制，由園區管理單位依企業進用移工名冊，提供給採檢醫院依序採檢。感謝高雄市立岡山醫院、高雄榮總、高雄市立民生醫院全力協助。

至於其他產業園區、企業，如有移工篩檢需求，可依循「高雄企業快篩指引」聯繫專責醫療院所協助辦理。

據了解，高雄市聘用外籍移工最多的廠商，是位於楠梓科技園區的半導體封測大廠日月光，約有4千多人，日月光表示已將加強管控移工，目前對外籍宿舍採取A、B兩班分流上班，避免群聚，並加派交通車，延長接駁時間。

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