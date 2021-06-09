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    武漢肺炎》從空氣中阻隔病毒 中山大學研發「奈米盾」防疫噴霧

    中山大學醫科所副教授楊閎蔚（左1）率團隊研發「奈米盾」防疫噴霧 ，有效阻隔空氣中肺炎病毒！（中山大學提供）

    中山大學醫科所副教授楊閎蔚（左1）率團隊研發「奈米盾」防疫噴霧 ，有效阻隔空氣中肺炎病毒！（中山大學提供）

    2021/06/09 10:25

    〔記者方志賢／高雄報導〕國立中山大學團隊以蛋白質技術，研發無毒、無刺激性的「奈米盾」防疫噴霧，可懸浮空氣2小時，有效阻隔武漢肺炎（新冠狀病毒，COVID-19）病毒！

    中山大學醫科所副教授楊閎蔚率領材光系許盈培、生醫所李南熺、龎浩翰3名博士生組跨系所研究團隊，利用重組蛋白質技術研發「奈米盾」懸浮粒子，經測試，能在30分鐘內結合40%至60%空氣中懸浮的武肺病毒粒子，以降低病毒在空氣中傳播的風險。

    經動物實驗也證實，連續2週吸入，也不會對呼吸道造成嚴重刺激或引發過度免疫反應。相較於酒精、次氯酸、臭氧等化學物質具有更低的刺激性，並可於環境中自然降解，環保且不對環境造成負擔。

    研發團隊強調，除了社交距離、濾網、口罩等較為被動的防禦措施外，「奈米盾」防疫噴霧是更主動的防疫手段。此次研發的主要應用場景為密閉式空間，如機艙、車廂、室內密閉空間等環境，進行即時空氣中病毒捕捉沉降，防止疫情持續擴散。

    目前已將技術授權予科研創業計畫衍生新創公司「臺灣納諾帕瑪股份有限公司」 並進入量產階段，將於近期加入防疫陣線！

    楊閎蔚研究團隊去年度成功研發瓶式武肺抗體快篩試劑，適用於症狀出現7天內緊急感染快篩，準備於6月初投入試量產。這次研發以防空系統為發想藍本，將「奈米盾」作為防空飛彈，攻擊懸浮於空氣中的武肺病毒，期能為武肺病毒防疫再下一城。

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    中山大學醫科所副教授楊閎蔚率團隊研發「奈米盾」防疫噴霧 ，有效阻隔空氣中肺炎病毒！（中山大學提供）

    中山大學醫科所副教授楊閎蔚率團隊研發「奈米盾」防疫噴霧 ，有效阻隔空氣中肺炎病毒！（中山大學提供）

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