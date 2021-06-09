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    首頁　>　高雄市

    瑞豐夜市傳將歇業 高市府介入盼地主與管委會降租

    瑞豐夜市昔日盛況。（資料照）

    瑞豐夜市昔日盛況。（資料照）

    2021/06/09 08:49

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄知名的瑞豐夜市，傳出承租再轉租給攤商的場主，不堪虧損，放話若地主不降租，可能在7月底熄燈！對此，高雄市經發局已主動協調， 希望地主及管委會能考量疫情及攤商收入，主動降租，共渡難關。

    瑞豐夜市有近400攤商，每周二、四、五、六、日營業，共有三大場主向地主租地，再轉租給攤商。但受三級警戒影響，夜市從5月17日起自主性停業，原預計停業至6月14日，虧損恐估計達3千萬元。

    瑞豐夜市管理公司昨指出，每天虧損 100萬元，地主沒有降租意願，三大場主已經撐不下去，但針對7月底可能收攤，是假設地主完全沒減收或無法配合場主免收時的因應對策，並非無轉圜空間。

    另針對攤商部份無法營業的損失和生計，瑞豐夜市管理公司請求高市府協助生活或有具體補償方式。

    高市府經發局指出，瑞豐夜市自主停業期間，自治單位考量攤商無收入，重創生計，主動向攤商減收1個月攤位租金，經發局表示感謝管委會對攤商的體諒。

    高雄市經發局長廖泰翔指出，為減輕攤商壓力，市府除宣布6月份起，3個月內高雄市公有零售市場攤商規費全免，另外，不分公、民營市場垃圾清運費，也全面免收，盼幫助攤商解決當前危機。

    廖泰翔表示，已主動與瑞豐夜市聯繫，盼由市府領頭，管委會與地主能考量疫情及攤商收入，主動降租共體時艱，市府也會盡全力提供必要協助。「由於瑞豐夜市是高雄代表性的在地夜市，唯有市府、自治會及攤商共同面對當前的困難、協力合作，才能度過難關。」

    廖泰翔強調，經發局也將針對中央紓困4.0的方案，主動向攤商溝通說明申請方式，並提供申請上協助。

    廖泰翔也說，市府日前推出「高雄好家載」方案，今天起也納入市場、夜市及生鮮美食，期盼結合防疫新生活的消費模式，創造新的防疫互助經濟平台，幫助攤商維持基本生計。

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