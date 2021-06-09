高雄有養生會館偷營業恐成防疫破口，警方查獲「人與人的連結」，5人群聚也未戴口罩。（記者黃良傑翻攝）

2021/06/09 08:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕中央防疫指揮中心宣布三級警戒延長至6月28日，各高風險營業場所仍需配合防疫規定禁止營業，高市一家養生館「明關暗開」，涉嫌違規偷偷營業，新興警方昨夜查獲一對男女戴口罩性交易，並發現黃姓負責人、女服務生、男客及友人等5人未戴口罩群聚，今早依違反社會秩序維護法及刑法妨害風化案，將5人移送法辦。

新興分局今指出，發現新興區一家養生館雖然大門深鎖，店招關閉，但每到晚間常有人進出，疑似「明關暗開」偷偷營業，警方稽查小組探訪蒐證齊全後，向法院聲請搜索票，昨晚近9點左右，持搜索票入內查緝，查獲越南籍潘姓女服務生（49歲），涉嫌與彭姓男客（53歲）在三樓包廂從事性交易。

員警發現兩人都未戴口罩，警方當場查扣保險套、潤滑油、暗門電子磁扣、監視錄影器及鏡頭、現金2200元等證物，此外，養生館黃姓負責人（47歲）與黃姓友人（男，35年次）、阮姓友人（女，70年次）在一樓大廳飲酒，全案依法偵辦。

警方表示，該養生館屬於應停業之場所，違規偷偷營業部分，已函報衛生局、工務局來裁處斷水斷電，以示政府防疫工作的決心。同時在場黃姓負責人、女服務生、男客及友人等5人群聚及未戴口罩，明顯涉有違反傳染病防治法，本分局蒐證後已一併函請衛生局裁罰。

新興分局分局長戴台捷表示，疫情警戒拉長，各休閒場所業者請務必配合防疫規定停業，警方將持續稽查休閒娛樂場所，另為避免北部色情從業人員南竄，危及全民健康，會加強網路巡邏及旅宿業、養生會館等場所稽查，不容許色情業者膽大妄為，成為防疫破口。

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