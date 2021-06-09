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    「高雄好家載」再加碼 市場、夜市生鮮美食3公里內免費送

    高雄市長陳其邁體驗利用「高雄好家載」訂餐。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄市長陳其邁體驗利用「高雄好家載」訂餐。（記者葛祐豪翻攝）

    2021/06/09 08:25

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕為減少疫情對經濟的衝擊，高市府日前推出「高雄好家載」服務方案，今天宣布再加碼，市場、夜市生鮮美食3公里內免費送

    高市府與LINE、8家點餐平台、8家計程車隊及一卡通合作，推出「高雄好家載—防疫互助經濟」，本月4日正式上線，民眾只要線上點餐滿499元，市府即補助85元基本車資，由運將專車把名店美食送到家。

    高雄市經發局今天宣布，「高雄好家載」服務再升級！將納入10大市場、夜市加入防疫互助經濟，並考量機動性由機車快遞外送，市府再加碼補助3公里內運費免費，力推防疫宅經濟。

    高雄市經發局長廖泰翔表示，「高雄好家載」第二波擴大納入市場、夜市加入，民眾只要動動手指，打開「LINE熱點」高雄好家載專區，依照「找、訂、送、付、食」五步驟，在方圓3公里範圍內喜歡的市場、夜市選購生鮮美食滿399元，運費由市府幫您買單。

    廖泰翔強調，市府鼓勵消費者利用外送的方式，支持市場經濟與攤販經濟。透過新的消費方式，能降低傳統市場與夜市的人流，達到防疫效果，也能藉此推動市場與夜市的數位轉型。

    目前已有苓雅、龍華、文賢、哈囉、三民一、楠梓、陽明、光華、忠孝、興中等10處市場與夜市上線，整合了超過200攤，推出2000多種品項，各式生鮮蔬果、肉類海鮮與熟食。

    高雄市公有市場自治總會理事長李國祥表示，這段時間在家防疫，自己煮菜需求提高，各市場都鼓勵攤商加入「高雄好家載」平台，不僅讓熟客在線上就能買到生鮮商品，更有機會開拓新客群，對於攤商和消費者都是雙贏。

    光華夜市主委顏永峻說，夜市大多以飲食為主，很多店家以往就有加入外送平台，但抽成很高，幫助有限。而這次市府推動的「高雄好家載」，既不用抽成又補貼運費，店家參與意願相當踴躍持。

    市經發局指出，「高雄好家載」市場、夜市外送服務，除了透過LINE熱點外，也推出一站式網頁瀏覽 。接下來「高雄好家載」也將進一步整合各大市場與夜市加入，為傳統市場開拓更多宅商機。

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