扯！高雄獸醫結紮摘錯器官 小狗無辜喪命

高雄1家動物醫院獸醫師結紮手術疏失，導致小狗死亡，動保處勒令醫院停業1年。（市府提供）

2021/06/08 23:41

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1名飼主帶愛犬到1家動物醫院進行結紮手術，不料院方獸醫師竟搞錯器官，切除胰臟，最後導致動物死亡，市府動保處調查院方獸醫師有醫療疏失，診療上明顯有重大錯誤，且未主動告知飼主手術結果，意圖欺瞞掩蓋事實，將依獸醫師法裁處該院停業1年。

市府動保處6月4日接獲1名飼主指控1家動物醫院獸醫師疑似醫療疏失，反映帶馬爾濟斯愛犬去動物醫院，進行子宮卵巢摘除手術，沒想到返家後，愛犬仍未甦醒，且傷口不斷滲血，改將愛犬帶往另一家動物醫院治療。

不料接手的動物醫院發現小狗送來時昏迷不醒，肌肉傷口層縫合崩開2針，子宮、卵巢仍然存在，但部分胰臟有被切除縫合情形，並可提供動物醫院的錄影畫面。

動保處派員到第1家動物醫院，並請負責獸醫師接受訪談，以了解事情真相，該負責獸醫師稱飼主帶狗來洗牙及結紮，進行子宮、卵巢摘除手術，他有開刀但找不到子宮、卵巢，最後有將類似卵巢組織切除及縫合。

不過第2家接手的動物醫院獸醫師稱小狗送來時昏迷不醒，子宮卵巢還在，但是胰臟部分有被切除縫合情形，並提供動物醫院錄影畫面為證。

動保處表示，第1家動物醫院獸醫師開腹找不到子宮卵巢，任意切除部分組織，在診療上明顯有重大錯誤，且未主動告知飼主手術結果，意圖欺瞞掩蓋事實，將依據獸醫師法第26條第2款診療上有重大錯誤及執行業務有欺騙行為致他人蒙受損害，處以停業1年行政處分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法