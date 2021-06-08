找到了！小港家族群聚感染源是外婆三重閨密

高雄小港區家族群聚，感染源應是外婆案11253的三重友人。（高雄市政府提供）

2021/06/08 20:45

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄小港區6月1日爆出家族群聚感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），造成5人確診，匡列278名接觸者，高雄市衛生局今晚（8日）公布，感染源應是60多歲外婆案11253的新北市三重區女性友人，這名友人5月19日曾造訪高雄並留宿，經新北市採檢，也證實這名三重密友PCR呈陽性確診。

這起小港家族群聚造成小港男子、太太、8月大女嬰、外婆、姨丈共5人確診，高雄市衛生局指出，經過家族成員的疫調匡列採檢，研判感染途徑是透過家人間較親密的互動而傳染，經溯源和市府防疫團隊鍥而不捨的抽絲剝繭、警察局支援科技辦案的介入，回溯5月19日曾有一位來自新北市三重區的密友曾造訪外婆，並留宿在其家中。

外婆密友人在北部時，5月下旬曾有上呼吸道症狀就醫，經通知新北市採檢，今天證實確診，研判這名三重密友是小港區家族群聚案指標個案。

對此，衛生局特別提醒，疫情嚴峻之下，請務必嚴守防疫原則，尤其是端午連假南來北往頻仍，避免社交接觸高風險旅遊史親友、維持社交距離並全程戴上口罩保護自身與家人健康無虞。

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