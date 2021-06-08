同島一命！業者生意差仍免費供餐助人 陳其邁、黃捷被感動

高市公寓咖啡6月間每週二、五傍晚會放5份餐點在庭院桌上，供需要者自取。（記者王榮祥翻攝）

2021/06/08 20:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市「公寓咖啡」公告，今起每週二、五晚間6點，會做5份餐點放庭院桌上，免費供應給需要的人，暫定6月底結束；高雄市長陳其邁、高市議員黃捷陸續稱讚店家的貼心，

陳其邁今在防疫會議後說明會上，特別提到位在高市前金區的公寓咖啡，除肯定業者的用心，並對業者所說的「少想自己、多想別人一點」，「自己站穩時，同時扶著別人站穩」，是業者字典裡對同島一命的註解，讓他很感動。

公寓咖啡說明，6月8日週二起，每週二、五傍晚6點，會做5份餐點放庭院桌上，免費供應給需要的人，暫定6月底結束。

業者指出，這段時間，從還算勉強可以的內用店，瞬間轉型成外帶店，因反應不及、經驗不足，生意確實清淡，常常連當天水電費都沒達損益平衡。

但我們秉持今天一定會比昨天好的信念，也深信沒經過挫折打磨的成功不璀璨，所以遵行減量卻如常採買食材的策略持續堅持著。

業者提到，疫情影響下，雖然面臨營運以來最困難狀況，可是此時此刻，一定有人更艱困、更水深火熱、更需要別人稍稍扶一把。

如果您或家人需要，請千萬不要客氣，當是得來速，不用脫安全帽袖套護目鏡，拿了就走，我們不是在幫您，而是您幫自己好好度過這一關。

如果您的鄰居或朋友需要，請告訴他們或幫忙帶給他們，如果您經常路過街口的那位販賣小物的老先生需要，請幫忙帶給他及和他相依為命的家人，如果您對街那位小朋友，因少了學校營養午餐餓肚子或總是吃冷飯，請幫忙帶給他們………

先在這裡感謝大家幫忙，如果方便臉書私訊或來電告知數量，我們會先幫您預留，您無需說明原因或致意，畢竟您是在幫我們，我們該道謝才是，如果不夠，我們會再想辦法，如果剩餘，我們會透過社工轉介需要的個案。

業者說，近來，最常看到四個字串接起來的詞就是「同島一命」，總是想同島一命不該是名詞或形容詞，而是能讓人透過行為落實的動詞，「少想自己、多想別人一點」、「自己站穩時同時扶著別人站穩」，是我字典裡同島一命的註解。

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