瑞豐夜市傳6/15重新營業 高市府：沒要求停業

高雄市經發局長廖泰翔（中）澄清，市府並沒要求夜市停業，而是鼓勵調整營業模式，以外帶為主、避免群聚。（資料照）

2021/06/08 16:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄瑞豐夜市因疫情自主性歇業，傳出6月15日將重新營業，引發關切。高雄市經發局長廖泰翔說，市府政策並沒要求夜市停業，反而鼓勵調整為外帶模式繼續營業，後續也將協助攤商申請紓困方案。

瑞豐夜市部分攤商沒有稅籍登記，也沒有加入工會，疑因此領不到紓困，攤商決定6月15日重新營業。

高雄市經發局長廖泰翔指出，高雄市政策沒要求夜市停業，瑞豐夜市上個月是自主停業，一般夜市如光華、自強等，市府均鼓勵以消費者外帶模式繼續營業，站在市府立場，希望整體上不要群聚、以外帶方式帶回家享用。

針對紓困部分，廖泰翔說，包括攤商、市場、夜市、攤集場等，一直以來都是市長跟市府關心的群體，在中央紓困4.0外 ，高雄市府推出「高雄好家載」平台，接下來會陸續將市場與夜市攤商上架，透過新創消費方式、創造防疫經濟平台。

廖泰翔分析，去年許多攤商朋友沒申請紓困有幾個原因，因不同方案針對不同群體，若有稅籍可申請經濟部方案、沒稅籍但有加入勞保可申請勞動部方案，兩者都沒有就申請衛服部方案。

經發局也針對攤商設計懶人包，教導攤商使用，將主動至各攤集場、市場跟攤商說明中央、地方方案美意，如果有長輩跟攤商不熟悉線上操作，經發局也會派員協助紙本 申請，有遇到數位落差的，可由經發局這邊協助。

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