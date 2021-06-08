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    首頁　>　高雄市

    蔡英文被點名疫苗審查最大困難 陳其邁：這是科學問題非政治問題

    中研院院士陳培哲指稱疫苗審查委員會不能維持獨立性與專業性，最大困難就是來自總統蔡英文；高雄市長陳其邁今指出，疫苗該怎麼打、安不安全、有沒有效，這是科學問題、非政治問題，應交給專業評估。（記者王榮祥翻攝）

    中研院院士陳培哲指稱疫苗審查委員會不能維持獨立性與專業性，最大困難就是來自總統蔡英文；高雄市長陳其邁今指出，疫苗該怎麼打、安不安全、有沒有效，這是科學問題、非政治問題，應交給專業評估。（記者王榮祥翻攝）

    2021/06/08 16:29

    〔記者王榮祥／高雄報導〕中研院院士陳培哲指稱疫苗審查委員會不能維持獨立性與專業性，最大困難就是來自總統蔡英文；高雄市長陳其邁今指出，疫苗該怎麼打、安不安全、有沒有效，這是科學問題、非政治問題，應交給專業評估。

    陳培哲自爆已辭去國產疫苗審委，並稱委員會不能維持獨立性與專業性，最大困難就是來自總統蔡英文。引起外界議論。

    陳其邁今指出，疫苗怎麼打、是不是安全、是不是有效、對哪些族群有效、或者是在整個臨床的試驗到底在哪個國家舉行、怎麼做的、且它相對效價評估、安全性評估等等

    ，應該尊重國內專家會議的審查。

    他認為有科學的證據、專家有一致的看法、施打疫苗假如安全無虞的話，那這樣才能夠來做施打疫苗的相關工作。

    所以，他覺得應該相信專家小組對整體疫苗的一個評估，因為現在到底他的資料是怎麼樣，現在都還沒看到，它的安全性、效價如何，就交給專業的評估。

    陳其邁強調，這個是一個科學的問題，這個不是一個政治的問題。

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