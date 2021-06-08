「高雄有你們真好」 餐廳免費提供5份餐點給需要的人陳其邁致謝

「公寓咖啡」從6月8日起，每週二、五傍晚6點， 會做5份餐點放庭院桌上，免費供應給需要的人。（擷取自「公寓咖啡」臉書）

2021/06/08 16:09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕疫情期間，有很多溫暖、正面的力量！高雄一家餐廳，今天起每週二、五會做5份餐點放庭院桌上，免費供應給需要的人，高雄市長陳其邁今天特別表達感謝，強調「高雄有你們真好」！

陳其邁今天下午在市府防疫會議後記者會上，特別點名一家餐廳。陳其邁說，他在網路上看到「公寓咖啡」的貼文，非常令人感動，業者從6月8日起，每週二、五傍晚6點，會做5份餐點放庭院桌上，免費供應給需要的人。

陳其邁表示，業者認為此時此刻，有更多需要幫助的人，他並引述業者在臉書上的話：「少想自己、多想別人一點」、「自己站穩時，同時扶著別人站穩」，是我字典裡同島一命的註解。

陳其邁特別感謝這家餐廳，強調「高雄有你們真好」，另外社會局也提供遊民在疫情期間，一個暫時安居的地方，也會針對弱勢團體發送口罩， 同時感謝警察這段期間的辛勞，這段期間「有很多溫暖、正面的力量」。

「公寓咖啡」位於前金區仁義街，業者在臉書貼文說，這段時間 ，從還算勉強可以的內用店，瞬間轉型成外帶店，常常連當天水電費都沒達損益平衡。「雖然面臨營運以來最困難的狀況，可是此時此刻，一定有人更艱困、更水深火熱、更需要別人稍稍扶一把。」

「公寓咖啡」強調，如果您或家人需要，請千萬不要客氣，當是得來速，不用脫安全帽袖套護目鏡，拿了就走。我們不是在幫您，而是您幫自己好好度過這一關如果您的鄰居或朋友需要，請告訴他們或幫忙帶給他們。

餐點內容是以公寓義大利麵或燉飯為主，加上2~3道配菜，由每位員工輪流製作，而這幾道菜，是媽媽的味道。預計免費提供至6月底。

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