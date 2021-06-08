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    首頁　>　高雄市

    被爆違反規定要求老師群聚電訪招生 高市立志中學：對方誤解法律規定

    全國私校產業工會今爆料指出，高市立志中學利用防疫停課期間，要求學校老師群聚電話招生，並於每日上午及下午召開招生檢討會議，疑似違法防疫規定。（全國私校產業工會提供）

    全國私校產業工會今爆料指出，高市立志中學利用防疫停課期間，要求學校老師群聚電話招生，並於每日上午及下午召開招生檢討會議，疑似違法防疫規定。（全國私校產業工會提供）

    2021/06/08 15:58

    〔記者方志賢／高雄報導〕武漢肺炎疫情嚴峻，全國私校產業工會今爆料指出，高市立志中學利用防疫停課期間，要求學校老師群聚電話招生，於特定空間召集數十位以上教師進行電話招生，並於每日上午及下午召開招生檢討會議，疑似違法防疫規定。

    立志中學學務主任何明奇表示，對方可能誤解法律規定，老師是上班、工作期間，並不是進行社交活動，也不是隨便找人進校，或與家長、學生聚在一起開說明會，大家都是同事，有工作需求，室內要不超過5人，很奇怪！

    何明奇強調，上班的老師分不同辦公室，已盡量減少上班人數，也沒有再開幾十人或上百人的會議，學校總是要生活下去，還是有很多行政、教學，還有招生工作要行銷，都是無法避免的事。

    高市衛生局指出，該校是否違反防疫規定，仍需進一步調查。但依防疫規定，室內群聚不得超過5人，室外群聚不得超過10人，且要全程戴口罩，並維持適當距離，如果違反相關規定，依傳染病防治法第37條第一項，可裁處6萬元至30萬元。

    全國私校產業工會理事長尤榮輝表示，立志中學以科為單位，要求老師輪流到校打招生電話，老師在辦公室都聚在一起，都超過10人以上，沒辦法維持社交距離，而且上、下午還要召開檢討會議，有沒有違法防疫規定，由高市衛生局及教育局認定。

    尤榮輝強調，台中致用高中召集全校教職員工到校開會，並要求老師電訪或家訪招生，被台中市府裁罰，同樣的狀況，立志中學也可能違法防疫規定，該不該罰?由衛生局認定。

    全國私校產業工會指出，立志中學為達招生業績，在中央流行疫情指揮中心宣布從5月19日提升全國疫情警戒至第3級仍持續要求教師到校執行招生業務，並於特定空間召集數十位以上教師進行電話招生，並於每日上午及下午召開招生檢討會議。

    產業工會還提供老師群聚的照片及5月31至6月13日招生電聯輪值表，認為立志中學疑有違反防疫規定。

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    全國私校產業工會今爆料指出，高市立志中學利用防疫停課期間，要求學校老師群聚電話招生，並於每日上午及下午召開招生檢討會議，疑似違法防疫規定。（全國私校產業工會提供）

    全國私校產業工會今爆料指出，高市立志中學利用防疫停課期間，要求學校老師群聚電話招生，並於每日上午及下午召開招生檢討會議，疑似違法防疫規定。（全國私校產業工會提供）

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