網購奈及利亞認證醫療口罩打開竟是中國製 買家白花65萬氣炸怒告詐欺

張姓女子網售大批奈及利亞、埃及製醫療口罩，結果是中國製防塵口罩被起訴。（記者黃良傑攝）

2021/06/08 15:51

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄張姓女子被控去年2月趁疫情緊繃，全國民眾追醫療用口罩之際，她在網路自稱老公是埃及人，好友在埃及口罩廠上班，有管道能拿到醫療口罩，誆稱有數百萬個口罩可售，吸引許多網友受騙下單，詹姓女子誤信，花65萬元購買，發現竟是一般中國製口罩，並非醫療用口罩，詹女發現被騙憤而提告，張女提出奈國官方證明喊冤，雄檢檢視該批口罩並無醫療認證，今依詐欺罪將張女起訴。

去年2月疫情緊繃，口罩管制一罩難求，被害人詹女擔心香港友人買不到口罩，上網看見被告張女販賣口罩，標榜有數百萬個口罩可賣，便傳訊張女詢問是否為醫療用口罩，張女強調，口罩都有經奈及利亞政府認證，詹女控張女告知埃及沒有醫療認證，自己也不敢戴，讓她誤信張女賣的口罩來源，是從奈國出產的口罩，且均有官方證明，她才敢戴敢賣。

詹女下單匯款65萬元，2批貨分別由埃及、奈及利亞送貨至香港，去年3月間，詹女網訂的口罩運抵香港，她的友人開箱發現該批口罩只有防塵功能，並非醫療用口罩，而且製造地竟是中國，告知詹女被騙了，詹女憤而要求張女退貨，反遭對方封鎖聯絡管道，被害人向高雄檢警提告張女涉嫌詐欺。

張女辯稱只是中間人，因埃及無法出貨，她請奈國友人幫忙牽線出貨，是否為醫療用口罩，雖然她看不懂文件上的阿拉伯文，但經翻譯埃及所提供的文件，應可確定是醫療認證，但檢方檢視相關資料，發現這2批口罩並無任何醫療認證，全是防塵用口罩。

此外，經查張女的丈夫也非埃及人，更無友人在埃及的口罩廠上班，認定被告使用詐術使人陷於錯誤之中，檢方認定被告明知並無交貨能力，仍公開販售醫療用口罩，依詐欺罪嫌起訴。

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