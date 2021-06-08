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    首頁　>　高雄市

    陸官校慶、畢典改線上舉辦 3軍9校入伍訓加強防疫準備

    陸軍官校表示，未停辦3軍9校入伍訓，加強防疫做好準備。（記者陳文嬋攝）

    陸軍官校表示，未停辦3軍9校入伍訓，加強防疫做好準備。（記者陳文嬋攝）

    2021/06/08 22:23

    首次上稿 14:27
    更新時間 22:23

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鳳山陸軍官校配合全國防疫三級警戒延長至6月28日，校慶、畢業典禮改為線上舉辦，原定7月舉辦3軍9校入伍生團開訓，仍待國防部確定日期，目前並未停辦，且由於辦理時間未定，尚未向市府報備，否認市府要求停辦，校方會加強防疫，做好萬全準備。

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）全國防疫三級警戒延長至6月28日，陸軍官校遵守中央流行疫情指揮中心及國防部指示，原定6月16日辦理校慶，6月25日辦理畢業典禮，校方表示，均未停止舉辦，透過校方建置遠距教學平台，改為線上舉辦，由師長錄製影片，上傳遠距教學平台、校方臉書，勉勵學生兼顧防疫。

    此外，國防部原定7月在陸軍官校舉辦3軍9校入伍生團開訓，校方表示，由國防部統籌規畫，陸軍官校只是執行單位，去年大約4000名入伍生到校受訓，今年人數仍在統計中。

    校方表示，全國防疫三級警戒延長至6月28日，3軍9校入伍生團開訓預計7月舉辦，仍距離一段時間，已要求幹部落實防疫規定，嚴格執行1日量3次體溫，遵守防疫規定，做好健康管理，將配合國防部落實中央流行疫情指揮中心防疫規定辦理。

    校方指出，由於3軍9校入伍生團開訓辦理時間仍未定，校方迄今尚未向市府報備，否認市府要求校方停辦，校方將於日期敲定後，提出活動辦理防疫作為，通報市府衛生局核備，做好防疫工作。

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