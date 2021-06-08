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    首頁　>　高雄市

    莫德納疫苗6/9開打 醫籲孕婦優先

    高醫呼籲一般民眾依公費類別依序施打疫苗，將目前仍少量的莫德納留給孕婦和對AZ過每嚴重的人施打。（圖由高醫提供）

    高醫呼籲一般民眾依公費類別依序施打疫苗，將目前仍少量的莫德納留給孕婦和對AZ過每嚴重的人施打。（圖由高醫提供）

    2021/06/08 10:37

    〔記者許麗娟／高雄報導〕台灣3月開始施打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）AZ疫苗，6月9日起，莫德納疫苗也將投入接種行列，高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文、內科部部長盧柏樑聯手呼籲，莫德納疫苗優先留給孕婦和AZ疫苗第一劑嚴重過敏患者施打。

    高醫內科部指出，不管是AZ或莫德納疫苗，對於重症與死亡預防方面的保護力都相當，接近百分百，考量疫情緊繃、個人健康狀況及疫苗資源等因素，建議民眾配合政府安排的順序施打，莫德納疫苗則優先留給孕婦和AZ疫苗第一劑嚴重過敏患者施打。

    高醫內科部表示，在疫苗研發初期，臨床試驗在收案時通常會排除孕婦與兒童，所以缺少此族群個案的藥物安全性與有效性資料，導致新疫苗暫不建議施打於孕婦與兒童，近期的美國研究，在34萬2080位孕婦中，其中有3527為COVID-19感染者，追蹤這些孕婦的生產結果，發現COVID-19感染的孕婦有較高的死胎與早產的機率，子癲／子癲前症與緊急剖腹產及產後延長住院均有顯著增加，顯示孕婦優先施打疫苗之重要性。

    今年4月，《新英格蘭醫學雜誌》發表了美國3萬5691 名孕婦接受mRNA疫苗，包括輝瑞BNT162b2疫苗與莫德納 mRNA-1273疫苗的研究結果，發現和同時期無接種疫苗者相比，流產、胎兒異常與早產的比率並沒有比較高，顯現mRNA疫苗在任何孕期都可以施打，以及施打於孕婦族群的安全性，歐洲婦產科醫學會、台灣婦產科醫學會都建議，台灣應該讓孕產婦優先施打mRNA疫苗，相信這符合多數國人的認同。

    至於接受AZ疫苗第一劑後，若有嚴重副作用例如過敏性休克、血栓，或嚴重血小板低下等，此時醫師不建議繼續施打第二劑，哪麼可以施打其他疫苗？疫苗混打是否安全？

    高醫內科部再進一步說明，今年五月在《刺絡針》雜誌發表了英國830人接受混打疫苗的研究，發現混打疫苗並沒有更多的嚴重的副作用，只是混打其他疫苗者發燒的機率比兩劑都是AZ疫苗來的更高，因此，當接受AZ疫苗第一劑後有嚴重副作用發生時，可以建議其接受其他疫苗，以得到足夠的保護力。

    高醫內科部表示，將孕婦和AZ疫苗第一劑有嚴重副作用者，列為莫德納疫苗的優先施打對象，應該會是合理的規劃，台灣的公費疫苗規劃是依感染風險等級規劃施打疫苗順序，愈早施打就愈早保護到個人與其家人、朋友，也愈早可以達成族群免疫的目標，在公共衛生、接種實務和公平原則等考量下，公費疫苗的政策沒有讓接種者選擇疫苗，期待能有秩序的盡快施打疫苗於全民，達成群體保護力，加速大家生活回歸正常。

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