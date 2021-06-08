警查獲餐廳違法內用 業者：員工試菜

前鎮區一餐廳違法內用，員警上門查看，有3名顧客坐在店內用餐，餐桌上擺有菜餚及飲料。（讀者提供）

2021/06/08 10:01

〔記者方志賢／高雄報導〕全國進入3級警戒，高雄市早已宣布餐飲禁止內用，前鎮區一餐廳業者鋌而走險，仍然接客內用，員警上門查看，有3名顧客坐在店內用餐，餐桌上擺有菜餚及飲料，儘管業者辯稱是餐廳員工在試菜並非營業，警方仍依違反傳染病防治法舉發，移請衛生局裁罰，依法開罰3000元至1萬5000元。

高雄市前鎮分局復興路派出所6日下午5時許，接獲民眾報案，稱前鎮區某餐廳違反防疫規定。警方上門查看，餐廳當時營業中，進入店內後發現有3名顧客坐於店內，餐桌上擺有菜餚及飲料，顯見有顧客在餐廳內用。

警方表示，儘管餐廳業者辯稱是餐廳內部員工在試菜並非營業，但警方到達時，店外尚有顧客在等待取餐，顯示餐廳營業中，已違反防疫規定，警方向在場人員宣導防疫期間餐廳禁止內用，並依傳染病防治法舉發，並移請衛生局裁罰，依法開罰3000元至1萬5000元。

警方提醒，若業者違反防疫相關規定，最高可處1萬5000元罰鍰，但罰錢事小，如果一個不小心造成防疫破口，後果將不堪設想。警方呼籲民眾遵守政府公告的各項防疫規定，切勿以身試法。

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