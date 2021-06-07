高雄水情恢復正常 二期稻作正常供灌

水利署南水局加速推動阿公店水庫清淤工程，以增加蓄水量。（記者陳文嬋攝）

2021/06/07 23:45

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄水情今恢復正常，農水署高雄管理處公告二期農作恢復正常供灌，將由旗山灌區6月21日打頭陣，處長呂文豪爭取阿公店水庫1000萬噸水量，確保農民灌溉無虞；水利署南水局承諾將保留1000萬噸水量，提供農民灌溉使用，並提出阿公店水庫二次更新改造計畫，推動越域排洪道蓄升工程，也將加速推動阿公店水庫清淤工程，力拚增加600萬噸蓄水量。

高市水利局攜手南水局多管齊下開源節流，迎來滯留鋒面挹注高屏、旗山溪，水情連跳兩級今恢復正常，成為全國沒有大型水庫卻能最快水情反轉的城市，還能越域引水挹注南化水庫，每日支援台南清水15萬噸。

高雄二期農作供灌面積約1萬6432公頃，原本二期農作因水情嚴峻要延後供灌，這波大豪雨挹注下，高雄水情恢復正常，農水署高雄管理處今公告二期農作恢復正常供灌，將由旗山灌區6月21日打頭陣，岡山、曹公灌區7月1日供灌。

農水署高管處長呂文豪為維護農民權益，協調南水局爭取阿公店水庫1000萬噸水量，確保農民灌溉無虞；南水局表示，阿公店水庫6月進入空庫防淤，會保留一定水量，9月11日後開始蓄水，將保留1000萬噸水量，提供農民灌溉使用；水利署也將與農水署進一步研議討論協助農民。

南水局推動阿公店水庫二次更新改造計畫，將進行越域排洪道蓄升水位至38.5公尺，預計今年底動工、明年9月完工，屆時將可增加300萬噸蓄水量，也將加速推動阿公店水庫清淤工程，要清出約300萬噸淤泥，以增加水庫容量，總計可增加600萬噸蓄水量。

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