感謝捐贈疫苗 林欽榮隔海視訊向日本防衛副大臣轉達台灣心聲

高市副市長林欽榮（左二）今偕同工務局、高市室內設計裝修同業公會，透過視訊聯繫上日本防衛副大臣中山泰秀，轉達台灣的謝意。（記者王榮祥翻攝）

2021/06/07 21:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕日本政府捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，讓台灣鄉親備感窩心； 高市副市長林欽榮今代表高雄市政府，以視訊會議方式向日本防衛副大臣中山泰秀，表達台灣誠摯的感謝。

林欽榮指出，今下午他代表高市府，與工務局長蘇志勳、中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會榮譽理事長阮漢城、正修科大建築與室內設計系助理教授黃琳琳等人，經由日本一般社團法人大阪府建築士事務所協會居間牽線，與日本防衛副大臣中山泰秀先生視訊聯繫，對日本提供台灣124萬劑AZ疫苗，誠摯轉達臺灣人民由衷感謝。

中山泰秀則在視訊會議中表示，日本充分瞭解到台灣在疫苗採購上所面臨到的各種困境，因此在官民一心奔走下，決定即刻伸出援手，支持有如家人一般的臺灣度過困境。

他也回顧311東日本大震時，台灣是國際社會中最早、也是最為堅定援助日本的盟友，強調「這個恩情是一輩子都不會忘記」。

林欽榮則告訴中山泰秀，台灣駐日大使謝長廷過去是高雄市長、也是他的老長官，此次承蒙謝大使奔走努力，協同台、日間多方力量所促成美事，他認為台日間有著124萬劑AZ疫苗牽起的救命情誼，將是雙方堅定夥伴關係的踏實步履。

林欽榮說明，高雄自2013年初次與日本一般社團法人大阪府建築士事務所協會簽署MOU合作意向書以來，雙方經多次交流及參訪，陸續在2016、2020簽署MOU合作意向書，希望以大阪在零碳建築（ZEBs）與實驗建築的豐富經驗，與市府在綠建築、高雄厝等政策思維與實務推動，持續深化未來在太陽能、智慧綠建築、零碳建築等技術服務交流的合作共識。

過去高雄曾得知大阪市極度缺乏醫療用品，響應大阪市長緊急呼籲，立即號召高雄市不動產開發商業同業公會、高雄市大高雄不動產開發商業同業公會、社團法人高雄市建築師公會以及高雄市景觀工程商業同業公會共同募集簡便雨衣與防護衣，透過大阪府建築士事務所協會轉交供大阪作為醫療使用，這是高雄義不容辭的舉措，也是出於台日雙方、彼此互幫互助的情義。

該協會後來特地由日商安井設計股份有限公司台灣分公司總經理畑正俊向高雄致贈感謝狀，令人感動。

林欽榮說，感謝「一般社團法人大阪府建築士事務所協會」的副會長、同時也是日本防衛副大臣中山泰秀後援會的副會長樋上雅博，促成本次視訊會議，他也代表高雄市長陳其邁，表達促進雙方定期拜訪交流的期待，更邀請中山泰秀、「一般社團法人大阪府建築士事務所協會」會長戶田和孝、協會副會長同時也是日本國土交通大臣的樋上雅博，以及曾獲日本天皇頒授終生貢獻獎「旭日雙光章」的協會顧問山本剛，待疫情結束後，能親自走訪高雄，實際感受台灣的人情味。

日本防衛副大臣中山泰秀。（記者王榮祥翻攝）

高市副市長林欽榮（左二）今偕同工務局、高市室內設計裝修同業公會，透過視訊聯繫上日本防衛副大臣中山泰秀，轉達台灣的謝意。（記者王榮祥翻攝）

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