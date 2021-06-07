台華輪6月加開2航次 澎湖縣政府要求載貨不載客

疫情阻斷台澎藍色公路，台華輪六月加開兩航次只載貨不載人。（記者劉禹慶攝）

2021/06/07 21:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣爆發本土疫情以來，不僅讓今年澎湖觀光提前打烊，同時也中斷台澎間藍色公路，但因應台灣與澎湖民眾貨運需求，台華輪將於6月16日、6月29日加開航次，澎湖縣政府表示，台華輪載貨不載客，並約束船員不下船。

澎湖縣政府表示，由於疫情中斷台澎間藍色公路運輸，為因應民眾貨運需求，台華輪將在6月16日及6月29日改為高雄-澎湖當日來回航班，只載貨品及車輛，不會載客，抵達澎湖船員不下船，由在地碼頭貨運工人上船搬運，等待貨物都上船後，立即駛離馬公港，避免接觸危險。

原本台華輪是負責高雄往返澎湖的重要交通船，肩負兩地間旅客及貨運輸運，但因疫情嚴峻，配合中央三級警戒自5月31日起，暫停行駛台澎固定航線。由於疫情日益嚴峻，沒有一定復航的時刻表，只能配合中央三級警戒延長指示，但因澎湖民眾對於貨物寄送的需求，因此才加開2班只載貨不載客的航班，對於台澎藍色公路交通史而言相當罕見。

另外因現有台華輪船齡已達32年，亟需汰換，航港局提出的「新台澎輪營運及建造計畫」，由台航公司得標，將在2023年8月交船營運，航港局將持續督導如期完成，提供安全穩健的營運服務，提升台澎間海運服務品質。依照台航營運台澎間航運已逾60年經驗，穩健提供高雄-馬公航線可靠人、車、貨、運送服務，航港局相信，未來新台澎輪能無縫接軌，接替台華輪提供服務。

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