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    首頁　>　高雄市

    高雄市高中以下取消實體期末考 各校決定是否線上評量

    全國高中以下停課至7月2日高市教育局表示，取消實體期末考，並由各校決定是否線上評量。（記者方志賢翻攝）

    全國高中以下停課至7月2日高市教育局表示，取消實體期末考，並由各校決定是否線上評量。（記者方志賢翻攝）

    2021/06/07 19:25

    〔記者方志賢／高雄報導〕教育部宣布全國學校停止到校上課時間延長至7月2日。高雄市教育局今表示，高中以下學校取消實體期末考，是否採線上評量，由各校自行決定，經學校討論調整後的評量方案，應以多元管道告知家長了解。

    教育局表示，高中以下學校持續實施線上教學，高中以下學生（含幼兒園）的家長因故無法在家照顧，學校及幼兒園仍持續提供學生到校基本照顧。

    教育局指出，各校循校內程序討論、調整定期評量次數與平時評量比例。有關學生學業成績評量，請各校採從寬認定原則，以彈性、多元方式進行，可採線上評量及表單、實作評量等，如測驗（是非、選擇、填充、簡答及申論等）、問卷、檔案文件、口試、報告等方式辦理。

    教育局強調，各校經討論調整後的評量方式應考量同年級、同科目的公平性與一致性，並能追蹤瞭解學生學習結果。另因「大學繁星推薦入學」是回歸校內成績核算，由各校自訂合宜的推薦機制與原則，學校因應停課如調整評量方式或學期成績計算方式，只要校內一致，並提經學校推薦委員會審議確認，不影響學生參與繁星推薦之權益。

    教育局也提醒各校，經學校討論調整後的評量方案，應以多元管道告知家長了解。

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