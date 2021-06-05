本土疫情嚴峻 高捷站長「蜜柑」鼓勵國人宅在家救台灣

「蜜柑」站長（左）鼓勵國人宅在家對抗疫情。（高捷公司提供）

2021/06/05 17:53

〔記者黃旭磊／高雄報導〕中央流行疫情指揮中心今天公布新增共增511例本土確診病例（含校正回歸），高雄市新增3例，對此，高捷橋頭糖廠貓站長「蜜柑」透過個人化郵票鼓勵國人，宅在家勇敢對抗疫情。

流浪貓「蜜柑」擔任站長，5月中旬疫情爆發前吸引全國遊客、貓迷探班，蔡英文總統、高雄市長陳其邁也到站慰勉，本週，「蜜柑」拍攝萌呆樣貌，印製個人化郵票鼓勵國人勇敢抗疫，高雄各地郵局每售出1張，即捐贈10元給高雄市灰灰友善動物協會。

高雄捷運公司今天表示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情加劇，「蜜柑」站長暫停執勤，在總部異地辦公並執行教育訓練，而同事員工也加強車站、車廂清潔作業，呼籲旅客全程戴口罩，並加強手部清潔。

至於疫情影響到社福團體捐款進項，高捷公司說，各機構單位苦不堪言，「蜜柑」曾是流浪貓，感受到弱勢毛小孩孤苦無依，即日起至7月15日限定於高雄各地郵局販售「蜜柑」個人化郵票，限量2000張，盼拋磚引玉吸引大眾關注流浪動物。

「蜜柑」於去年（2020年） 9月派任橋頭糖廠捷運站長，疫情異地辦公期間，民眾可關注蜜柑站長官方IG或高雄捷運x高雄輕軌臉書粉絲團，掌握歸隊時間。

「蜜柑」站長呼籲疫情期間，還是要捐助弱勢。（高捷公司提供）

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