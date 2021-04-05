中央攜手地方投入逾8億 6月底完成旗津海岸線保護工程

旗津潛堤保護旗津海岸線。（市府提供）

2021/04/05 20:42

［記者陳文嬋／高雄報導］高雄旗津是觀光勝地，海岸線長年遭受海浪侵蝕，市府水利局爭取8億多元，推動4.7公里海岸線保護工程，其中旗津三路天聖宮段預計6月底前完工，整個海岸線保護工程大致完成，防止海岸國土流失。

旗津海岸線過去遭受海浪侵蝕，10年共退縮50至100公尺，市府水利局8年來爭取中央經費8億多元，設置11座潛堤形成防線，減緩海浪衝擊力，避免沙灘大量流失，有效改善海岸線侵蝕。

水利局也補充沙子養灘，從護岸向外延伸20至50公尺，如旗津貝殼館公園保有沙灘緩衝區，並持續推動天聖宮前海海堤保護工程、風車公園外側圍堰護岸災修復建工程。

水利局近來再爭取水利署前瞻計畫經費1200萬元，推動天聖宮海岸線保護工程，針對天聖宮受侵蝕較嚴重區域，將增設堤岸200公尺，加強海岸防護措施，目前工程剛動工，預計6月底前完工，避免海岸損害再擴大。

值得一提的是，市府打造踩風大道、彩虹教堂、貝殼館等景點，並設置單車步道貫穿整個海岸，吸引民眾休閒遊憩，水利局近年來於沿海增設海工構造物，以防止休憩設施因海浪侵蝕受損，打造安全魅力的觀光島。

水利局也辦理海域監測作業，目前監測結果顯示海岸已有一定沙灘寬度生成，後續將持續監測，若發現有受侵蝕疑慮，將可及時做出因應對策。

旗津貝殼館公園保有沙灘緩衝區。（市府提供）

水利局推動旗津天聖宮海岸線保護工程。（市府提供）

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