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    高市防水閘門補助 每處最高4.2萬

    高市啟動水閘門補助，每處最高4.2萬元。（市府提供）

    高市啟動水閘門補助，每處最高4.2萬元。（市府提供）

    2021/04/05 20:26

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕氣候異常，高市水利局今年首度啟動水閘門補助，4年將編列預算8000萬元，分成3個階段申請補助，將依設置防水閘門（板）高度比例，每處最高可補助4.2萬元。

    水利局表示，近年來極端降雨頻繁發生，一旦降雨量超過公共排水設施設計保護標準，道路及低窪地區容易發生積淹水現象，過去都是爭取水利署補助。

    水利局防患未然，除了持續推動排水改善工程，分成4年編列預算8000萬元補助，希望透過裝設防水閘門等非工程手段，降低低窪地區民眾因積淹水造成的財產損失。

    水利局指出，計畫分為3個階段申請，優先補助近4年內經市府社會局核發住屋淹水救助2次以上（於不同年度）且符合資格者，即日起至本月底內，向建物所在地區公所提出申請。

    水利局表示，第2階段為近4年內經市府社會局核發住屋淹水救助且符合資格者，將於6月1日至30日提出申請；第3階段開放其他民眾9月1日至30日申請。

    水利局說，設置防水閘門（板）高度為90公分以上，未滿90公分者依比例遞減補助，若設置經費低於補助標準，將以實際設置經費補助。

    水利局指出，地下室車道出入口為單行道者每處補處2.5萬元，若為雙車道以上者每處補助4.2萬元；1樓出入口寬度1公尺以下者每處補助1.2萬元，若寬度逾1公尺者每處補2萬元。

    水利局請民眾填妥申請表，並檢附房屋所有權狀等文件，將視申請件數及經費餘額，公開抽籤決定受補助對象，並於網站公告核准案件。

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