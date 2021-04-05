陳子瑜接台灣基進新聞部副主任 李欣翰：為什麼不是周子瑜

前高雄市政府顧問陳子瑜轉任台灣基進新聞部副主任。（陳子瑜臉書）

2021/04/05 19:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕前高雄市政府顧問陳子瑜今指出，今日起接任台灣基進中央黨部新聞部副主任，他形容這是歸隊，要繼續為這座城市與土地打拚；陳子瑜的動向吸引不少好友相挺，台灣基進高市黨部主委則開玩笑說：「欸，為什麼不是周子瑜。」

陳子瑜今透過臉書宣布，今日起接任台灣基進中央黨部新聞部副主任，他說明和基進的緣分，早在2013年南之洛馱思論壇開始，2014年太陽花運動後，在主席陳奕齊推薦下進入民進黨擔任社運部副主任。

之後，陳子瑜至立委蘇治芬辦公室服務、再轉任ICLEI高雄中心主任參與聯合國氣候變遷事務，再至中油查德辦公室擔任主任，親眼見證低度發展國家的困境、與中國一帶一路的運作，以及在乍看台灣與中國普通的公司股權交易下，隱含著重要的政治意圖。

2019年在時任行政院副院長陳其邁邀請下，他加入行政團隊，歷經非洲豬瘟、香港陳同佳案與反送中、武漢肺炎等許多足以載入史冊的重大事件，扮演一顆小螺絲釘。

去年8月，隨陳其邁市長進入高市府，以簡任顧問身分協助文稿與政策，在高雄更名改制一百週年之際，為這座城市的下一個百年，奠定更堅實的發展基礎。

陳子瑜彙整7年政治工作經驗，從中央到地方，從聯合國到非洲查德，他認為民進黨很清楚自己的歷史任務，並持續前進；而自己能付出更多的，是回到台灣基進這支隊伍，讓本土執政更穩定，並且防止韓流這種包裝成民粹的親中勢力再現。

陳子瑜的新動向獲得不少好友熱情回應與支持，有朋友大讚「子瑜大神回歸」、有人形容是「查德王子歸隊」，台灣基進高雄黨部主委李欣翰則笑說：「欸，為什麼不是周子瑜。」

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