網軍反捐款還扯高雄氣爆 台灣基進：某些中國黨派的認知作戰

網軍反台鐵事故捐款還扯高雄氣爆，李雨蓁指某些中國黨派的認知作戰。（取自李雨蓁臉書）

2021/04/05 19:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵事故捐款遭網軍批判，還扯上高雄氣爆！台灣基進組織部主任李雨蓁分析，每當政治攻防，某些中國黨派或媒體一定會拿出氣爆，就是要「改寫群眾認知」，很明顯的，這又是一次「認知作戰」。

李雨蓁指出，台鐵408次事故後，許多熱心民眾希望能捐款，紛紛詢問相關管道，政府接獲要求，因此請衛福部先成立戶頭，財政部協助支付問題；然而，人民的愛心與政府的回應，卻遭不明網軍集中攻擊，其中包含大量假帳號前往各KOL頁面洗版，再由某在台「中國報社」做成新聞報導，很明顯的，這又是一次「認知作戰」。

李雨蓁逐一回應某媒體轉傳網軍言論的質疑，針對衛福部憑什麼成立捐款帳戶？她表示，根據公益勸募條例第4條，中央主管機關為衛生福利部，遇重大災害或國際救援時，不在此限。

有網軍質疑都有賠償管道，衛福部要接受什麼捐款？會被政府拿去亂用？李雨蓁舉高雄氣爆成立善款委員會為例，包含政府、學者、民間團體、受災戶代表，其中受災戶人數最多；實際運作上，由受災戶或各地民意提出意見，政府再籌劃實施細節，最後計劃案在善款委員會由委員裁決，災民意見不見得一致，需要非常多折衝溝通，完全不是網軍抹的政府隨便濫用。

對於網軍還指高雄氣爆虛報金額圖利特定人士，李雨蓁強調7年來審計單位調查都無問題，不論馬政府、韓市府都查不出弊端，監察院調查善款使用流向最後結論「並無不法」，所謂珠寶公會捐款沒有收據，後來社會局也公布72張收據；然而每當政治攻防，某些中國黨派或媒體一定會拿出氣爆，就是要改寫群眾認知。

李雨蓁感慨，在全國齊心救災同時，外有敵國機艦逼近，內有假消息流竄，這些惡質的攻擊，希望大家一起反擊！

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