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    工程師考證照失利控被辱低能兒 網友罰3千加賠3千

    電腦工程師考乙級證照失利控網友辱他低能兒勝訴。（資料照）

    電腦工程師考乙級證照失利控網友辱他低能兒勝訴。（資料照）

    2021/04/05 18:17

    〔記者黃良傑／高雄報導〕吳姓男子被控在挺韓粉專上標註了黃姓電腦工程師，還留言嘰黃「英粉都是低能兒」，黃告吳涉嫌公然侮辱，事後黃參加電腦數位控制乙級證照考試中箭落馬，認為是受此事影響，求償5萬元，高雄地院審結判被告吳男罰金3000元，若不繳罰，可易服勞役3天，另民事求償部分，鳳山簡易庭也判工程師勝訴，另判吳賠償3000元。

    判決書指出，被告吳男於2019年7月間，在知名挺韓直播主「仁武阿鴻」的臉書直播中，引發雙方在直播留言區筆戰，吳標記黃留言「英粉都是低能兒」，黃男發現臉書遭人標記還留言「低能兒」等語，怒提告對方公然侮辱。

    黃姓工程師事後參加電腦數位控制乙級考試，未通過考試，認為吳男不當留言使他遭親友取笑，影響其證照考試，令他損失了報名費4000元，除告刑事公然侮辱，還追告民事求償5萬元；被告反駁，認為留言「英粉都是低能兒」與黃男未順利通過考試無關，主張求償5萬元太高。

    高雄地院審結，法官認為吳男標記黃男留言辱罵低能兒，公然侮辱罪成立，判罰被告3000元，此外，民事官司求償5萬元部分，鳳山簡易庭認為，即使被告留言使黃身心受創，兩者有關連，也不至於影響考試結果，故民事方面只判賠3000元。

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