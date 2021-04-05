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    首頁　>　高雄市

    嚇誰？75歲婦人怒跳愛河「仰漂」1個多小時

    75歲張姓婦人因索討車禍和解金未果，心情鬱悶，昨跳愛河「仰泳」漂浮1個多小時才被拉上岸。（讀者提供）

    75歲張姓婦人因索討車禍和解金未果，心情鬱悶，昨跳愛河「仰泳」漂浮1個多小時才被拉上岸。（讀者提供）

    2021/04/05 12:19

    〔記者方志賢、洪臣宏／高雄報導〕高雄75歲張姓婦人因索討車禍和解金未果，心情鬱悶，昨跳愛河「仰泳」，民眾勸她趕快上岸，張婦卻不為所動，在光榮碼頭漂浮1個多小時，警方擔心她體力不支發生危險，最後苦勸下終將她拉上岸，並聯繫上她兒子到派出所，晚間8點將張婦護送返家。

    昨晚近6時許，苓雅警分局接獲高雄港務警察總隊轉報，在光榮碼頭1號鯨魚館前一名老婦人落水，員警趕到現場，老婦已由港警救上岸，並由救護車送醫，婦人意識清楚，並無生命危險。

    警方表示，落水的張姓婦人（75歲）與兒子同租屋在苓雅區，平時靠兒子工作收入支付房租及生活費用，張婦日前與人發生車禍，雙方多次和解未達共識，昨張婦又到對方家中索討車禍和解金未果，心情鬱悶，萌生輕生念頭，騎乘電動機車到光榮碼頭跳河輕生。

    附近民眾發現張婦時，她在河中呈「仰姿」，偶爾雙腳踢水，讓身體漂浮在水上，有人擔心她體力不支，勸她趕快上岸，但張婦不為所動，員警趕抵現場丟下救生圈，她還是不願上岸，要員警不要管她，讓她靜一靜。

    張婦在河中漂浮1個多小時，最後經員警苦勸下，她情緒緩和後，被救上岸，並由警方帶回派出所，警方後來也聯繫上張婦兒子，晚間8時，將母子護送返家。

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    75歲張姓婦人因索討車禍和解金未果，心情鬱悶，昨跳愛河「仰泳」漂浮1個多小時才被拉上岸。（讀者提供）

    75歲張姓婦人因索討車禍和解金未果，心情鬱悶，昨跳愛河「仰泳」漂浮1個多小時才被拉上岸。（讀者提供）

    75歲張姓婦人因索討車禍和解金未果，心情鬱悶，昨跳愛河「仰泳」漂浮1個多小時才被拉上岸。（讀者提供）

    75歲張姓婦人因索討車禍和解金未果，心情鬱悶，昨跳愛河「仰泳」漂浮1個多小時才被拉上岸。（讀者提供）

    晚間8時，警方將張婦與她兒子護送返家。（圖讀者提供）

    晚間8時，警方將張婦與她兒子護送返家。（圖讀者提供）

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