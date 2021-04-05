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    首頁　>　高雄市

    台29線高雄甲仙路段2車對撞 1死6傷

    省道台29線高雄甲仙路段今天上午7點多，發生一起自小客車與休旅車撞車意外，造成1人死亡、6人受傷送醫。（民眾提供）

    省道台29線高雄甲仙路段今天上午7點多，發生一起自小客車與休旅車撞車意外，造成1人死亡、6人受傷送醫。（民眾提供）

    2021/04/05 11:45

    〔記者蘇福男／高雄報導〕省道台29線高雄甲仙路段今天上午7點多，發生一起自小客車與休旅車撞車意外，造成1人死亡、6人受傷送醫，肇事原因由警方調查釐清中。

    警方初步調查，今天上午7點17分左右，秦姓男子駕駛自小客車行經台29線41K杉林往甲仙方向，在一處下坡轉彎處與對向1輛休旅車碰撞，由於撞擊力道猛烈，自小客衝向路旁山壁，車頭嚴重受損，駕駛秦男被救出車外時已無呼吸心跳，休旅車則撞向路旁護欄，所幸未衝入邊坡，車上6人輕重傷送醫。

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