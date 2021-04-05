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    首頁　>　高雄市

    軍人偷吃人妻 鹹濕對話曝光

    情境照

    情境照

    2021/04/05 07:54

    〔記者鮑建信／高雄報導〕現役軍人阿賢摩鐵偷吃人妻，Line鹼濕對話曝光，如「愛愛就很舒服」、「你想不想要不戴套試試看啊」等，被人夫阿榮（化名）發現後求償50萬元，橋頭地院判決阿賢賠償35萬元遮羞費，可上訴。

    原告阿榮指出，被告阿賢介入其婚姻生活，並自2019年4月起，與其妻小茹Line鹼濕對話，如「很想念你」、「你是不是也蠻喜歡愛愛的」、「你會被我撲倒」、「你要穿性感一點」、「愛愛就很舒服」、「去買情趣用品」等諸多曖昧內容。

    同年4月13日、16日、20日，2人更在汽車旅館「辦事」，導致他飽受精神折磨，要求阿賢給付50萬元精神撫慰金。

    被告阿賢則說，他僅在4月16日與小茹「嘿咻」，其餘均屬阿榮擅自臆測。又說，阿榮提出她們Line對話紀錄，是設局取得，不能當做證據，並主張對方所提慰撫金過高。

    承辦法官調查，阿榮自妻子小茹手機取得對話紀錄，應是經過她同意，尚無明顯違反社會道德、公序良俗或嚴重侵害社會法益的情形。

    此外，阿賢和小茹在汽車旅館的對話內容，如「你想不想要不戴套試試看啊」、「你會不會把我當砲友啊」、「不只昨天，也包含之前啊」、「我昨天還是把持不住...」、「我喜歡親你臉紅心跳的時候」、「但你沒進來啊哈哈哈所以沒事」等語，認定確有「炒飯」行為，並審酌兩造經濟狀況等情形，認為阿賢賠償35萬元比較合理。

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