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    首頁　>　高雄市

    台鐵出軌》手遊玩家幸災樂禍稱要發雞排 高市警方：會主動監控

    有手遊玩家幸災樂禍，竟稱太魯閣死亡破百要請雞排，高市警方未接獲報案，但已主動監控動態。（記者黃良傑攝）

    有手遊玩家幸災樂禍，竟稱太魯閣死亡破百要請雞排，高市警方未接獲報案，但已主動監控動態。（記者黃良傑攝）

    2021/04/05 00:53

    〔記者黃良傑／高雄報導〕傳有暱稱「冷無影雪無飄」的手遊玩家，以幸災樂禍的口吻在手遊上留言「目前太魯閣已經54死了，如果破百死，我在信義區發雞排500份」，有媒體接到投訴指控這太冷血，認為有違反社維法之虞。

    高雄市警局各分局偵查隊目前都未接獲報案，如果真發雞排，只要有報案，轄區警方自會帶回偵訊。此外，高雄檢方也未接獲民眾報案，因非重案、也無人報案，目前暫未分案調查。

    據了解，目前交通部統計太魯閣號意外共50死202傷，這名手遊玩家宣稱的死亡數字被批冷血無情、幸災樂禍；網友表示，該玩家言詞太不可取，「這種老鼠屎，一定要揪出來」！

    暱稱「冷無影雪無飄」的玩家留言指出，目前太魯閣「已經54死了，如果破百死，願賭服輸，會在信義區發雞排500份」，幸災樂禍的言論，果然在聊天室內引起公憤，有人回覆「天啊！道德何在」、「可以不要拿這種事賭雞排嗎？做人別那麼缺德」。

    高市警方指出，這名言詞不當的玩家留言涉嫌散布謠言，若被檢警認定已足以影響公共安寧，將被依照社會秩序維護法，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，不過，截至目前為止，仍沒有受害人向警方報案或求助。

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