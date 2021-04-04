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    首頁　>　高雄市

    頂級日式Buffet進軍高雄 天價「屏東第一鮪」這兩天就吃得到

    屏東第一鮪今天創下單價歷史新高。（記者陳彥廷攝）

    屏東第一鮪今天創下單價歷史新高。（記者陳彥廷攝）

    2021/04/04 21:08

    ［記者陳彥廷／屏東報導］象徵揭開屏東黑鮪魚文化觀光季序幕的「第一鮪拍賣」今天登場，最後以193萬元標售，而首度參加競標的「饗賓餐旅」一出招就技驚四座，以每公斤10000元的新天價得標，該集團代表豪氣地說，這兩天在「旭集」就吃得到了！

    饗賓餐旅若從前身的桃園「福利川菜」開始，至今已有50年歷史，其中最知名的就屬「饗食天堂」品牌，不過，集團中頂級的日式Buffet料理的「旭集」，今年則是首度進軍南台灣，全台第二家店就隨高雄市的新百貨的義享天地同期開幕。

    由於是首度進軍南台灣，饗賓嚴陣以待，饗賓代表指出，以往只有台北店時會在夏天推出黑鮪魚吃到飽的菜色，獲得廣大歡迎，所以對「屏東第一鮪」的拍賣是關注許久，加上今年要配合南台灣首店開幕，到只有一溪之隔屏東來競標第一鮪是再正常不過，就是希望以在地食材一饗饕客味蕾，讓貴賓享用頂級食材。

    饗賓的代表指出，他們集團希望透過這次的競標，標下最具盛名的屏東第一鮪，也強調餐賓使用最優質的在地食材提供給顧客的決心，也希望對台灣的餐飲業和農漁業間塑造出新的產業合作方式。

    不過，為何饗賓的代表在競標期間一度打電話「CALL OUT」，引發眾人好奇到底發生何事？饗賓的代表笑說，由於最後單價不斷上升，他們再次向老闆確認預算，最後獲得老闆的「300萬元得標令」下，很幸運的在最關鍵的每公斤10000元由他們喊出，亦順利得標，未來這尾「第一鮪」，北、高兩間店面都吃得到。

    屏東第一鮪今天拍賣。（記者陳彥廷攝）

    屏東第一鮪今天拍賣。（記者陳彥廷攝）

    屏東第一鮪今天拍賣。（記者陳彥廷攝）

    屏東第一鮪今天拍賣。（記者陳彥廷攝）

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