築巢引「積」？高雄擬整治煉油廠 地方人士：需趕在2025年前

地方人士認為，「築巢引積」配套效率不夠，圖為高雄市區。（記者黃旭磊攝）

2021/04/04 19:58

〔記者黃旭磊／高雄報導〕經濟部長王美花上月允諾支持中油高雄煉油廠在2023年完成土地整治，以便爭取台積電設置2奈米或更新進晶圓廠製程；對此，台灣環境教育協會理事長張豐藤、立委賴瑞隆疾呼加快「築巢引積」效率。

北高雄社區大學副校長張豐藤今天受訪表示，從台積電在台先進製程布局來看，2奈米研發中心將於2021年在新竹落成，生產中心預計在台中的中科十五廠旁邊覓地百公頃，推估可能在2025年展開量產。

張豐藤說，下一世代1奈米製程建廠可能需地2百公頃，大概只有高雄煉油廠舊地土地足夠，水源由大樹高屏溪伏流水經水管路之管線供應，興達、大林及南火電廠足以供電；然而，晶圓廠耗水、電及資源，勢必排擠民生及產業需求，廠區歷史建築活化利用、宿舍產權及近6百棵列管老樹去留都值得探討。

賴瑞隆曾質詢王美花，獲中央允諾提前完成土地整治；賴瑞隆說，高雄需與新竹、台中等地競爭，中油高雄廠（五輕）於2015年底熄燈，預計2032年完成，17年完成土壤及地下水汙染整治實在太慢。

地方人士說，北高雄應提升處理等級建再生水廠，將工業廢水處理成再生水提供工業使用，而用電方面，台積電未來須符合100%再生能源倡議（RE100），地方生質能綠電廠、氫能源經濟準備好了嗎？

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