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    反空污遊行要求中鋼減少1座高爐 中鋼：已有1部鍋爐停用燃煤

    反空污遊行要求中鋼減少1座高爐。（記者洪定宏攝）

    反空污遊行要求中鋼減少1座高爐。（記者洪定宏攝）

    2021/04/04 16:00

    ［記者洪定宏／高雄報導］反空污遊行今天舉行，環保團體提出6大訴求，包括要求中鋼減少1座高爐；中鋼表示，目前有12部汽電共生鍋爐，今年3月1日起，其中1部鍋爐已停用燃煤，9月15日後，另有2部鍋爐也不使用燃煤。

    中鋼指出，截至2020年底，環保投資金額高達763億元，2021年至2026年，將再投資436.8億元。

    在推動減碳部份，從2011年至2020年，中鋼投入約113.7億元，進行增加製程廢熱回收機制、汰換老舊設備等等項目。

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