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    首頁　>　高雄市

    高雄反空汙遊行6大訴求 陳其邁現身提5大原則

    高雄反空汙遊行兒童節登場，兒童代表環團遞上陳情書給高雄市長陳其邁。（記者王榮祥攝）

    高雄反空汙遊行兒童節登場，兒童代表環團遞上陳情書給高雄市長陳其邁。（記者王榮祥攝）

    2021/04/04 15:27

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄反空汙遊行今登場，在高雄市政府前上演行動劇，宣示興達煤電停機除役、中鋼減少一座高爐等六大訴求；高雄市長陳其邁也到場向環保團體致意，並提出減煤、綠電、增氣、反核、均衡等五大能源轉型原則，強調將不准燃煤機組設置並加速燃煤機組除役，北中南各區域應電力應發展均衡、自給自足，

    高雄反空汙遊行選在兒童節登場，共有20多個環保團體、民間社團參與，數百民眾一起走上街頭，主辦單位更設計在高雄市政府前演出行動劇，並由孩童代表向市長陳其邁遞上陳情書，接著由高市府遊行到行政院南部服務中心，向市民傳達遊行訴求。

    反空汙遊行設定六大訴求分別為，1、興達煤電停機除役，2、中鋼減少一座高爐，3、大社降編產業轉型，4、空污應變門檻降低，5、校園裝空氣清淨機，6、林園石化強制檢漏；遊行隊伍沿途獲得不少民眾熱情回應，期待各界一起努力、讓高雄空氣回到正常。

    高雄市長陳其邁今天專程到場致意，除聆聽環團意見，也接下孩童遞上的陳情書，同時向環團宣告，包括減煤、綠電、增氣、反核、均衡等五大能源轉型原則。

    陳其邁強調，中央或地方政府一直堅持減煤，推動綠電、增氣、反核等供電價值，未來6年高市府將設置1GW太陽光電容量，並以18個月積極推動「漁電共生」210MW設置量，積極發展綠電及使用天然氣發電，未來將不准燃煤機組設置、並加速燃煤機組除役。

    他同時提及高雄市3座電廠發電量已足以供給本市、及南部縣市產業發展所需，但長期的「南電北送」供應政策，造成扭曲區域發展現況；所以高雄主張，國家整體穩定的能源電力供應政策，應該要以區域均衡發展為前提，北中南三區域應自給自足及考慮各自區域平衡、環境風險均衡，搭配互相支援的方式，才能確保台灣產業與民生用電穩定。

    高雄反空汙遊行從高雄市政府出發，環團上演行動劇，演出陳其邁對抗空汙戲碼。（記者王榮祥攝）

    高雄反空汙遊行從高雄市政府出發，環團上演行動劇，演出陳其邁對抗空汙戲碼。（記者王榮祥攝）

    國民黨立委林為洲（左二）、民眾黨立委張其祿（綠衣）參加反空汙遊行。（記者王榮祥攝）

    國民黨立委林為洲（左二）、民眾黨立委張其祿（綠衣）參加反空汙遊行。（記者王榮祥攝）

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