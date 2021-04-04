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    高雄反空汙遊行下午登場 台灣基進向高市府提「抗污三帖藥」

    高雄反空汙遊行下午登場，台灣基進向高市府提「抗污三帖藥」。（台灣基進提供）

    高雄反空汙遊行下午登場，台灣基進向高市府提「抗污三帖藥」。（台灣基進提供）

    2021/04/04 12:02

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄反空汙遊行下午登場，台灣基進在遊行前向高雄市政府喊話，提出「抗污三帖藥」作為高雄空污改善政策建議，呼籲市府需儘速、積極的有效作為，捍衛市民健康，有效改善高雄空氣品質。

    基進財務長張婷婷認為，高雄過去扮演台灣經濟火車頭角色，但在國民黨重北輕南的政策下被迫插滿重工業、徒留許多污染，因此，找尋解決病根方法刻不容緩呼籲市府往打造高雄健康體質，對抗空氣污染持續努力。

    她表示，高雄有3座發電廠，近年雖持續轉型成天然氣，但一直是供給其他縣市、多於自用的「淨輸出」狀態，不只影響南部空氣品質，長距離調度也會使大停電機率增加，造成全台電網安全問題；第一帖藥即是呼籲市府，應向中央要求北部亦要增加區域電網，勿讓南部獨自承受發電重擔。

    基進高雄黨部組織部主任周則宇指出，第二帖藥為「產業與交通轉型」，建議市府「減少碳排」與「捕捉碳排」雙管齊下，從都市發展抗污產業的政策上著手，改善高雄厝條例鼓勵使用可捕捉碳的綠建材，在城市開發中要求廠商要有種樹配套措施，另外在交通方面，以可計算、減碳的大眾運輸為主，以減少跟捕捉達到碳中和的效果，將高雄問題轉化為商機，形成健康的抗污循環。

    他進一步表示，第三帖藥則是「鼓勵產業綠升級」，在南北產業結構差異下，南部因大量的製造業聚集，整體所需的電量大，因此在綠能轉型上需負擔更多轉型期的陣痛代價，所以高雄需要加速南部大眾運輸投資、綠化、產業升級等區域性補償政策。

    建議市府可透過以市場誘因代替限制的方式，研擬鼓勵企業改善製程的獎勵方案，利用租稅優惠方式吸引綠色產業設廠，讓低碳、綠能產業在南部生根，徹底從本質上平衡南北發展，達到區域平衡與正義。

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