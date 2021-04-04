高雄輕軌清明連假前兩天日運量破兩萬 比去年同期成長4.2倍

高雄輕軌連假前兩天，日運量各自突破兩萬大關，較去年同期日運量4700人次大幅成長4.2倍，圖為輕軌車廂爆滿場景。（高捷提供）

2021/04/04 11:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運公司統計，清明連假前兩天，輕軌日運量各自突破兩萬大關，較去年同期日運量4700人次大幅成長4.2倍，捷運日運量17.2萬人次、也較去年同期日運量8.4萬人次成長達2倍，預期今天會有另波高峰。

高捷指出，去年清明連假因仍在疫情嚴峻時期，因此運量大受影響，而今年疫情趨緩，民眾出遊意願大增，且今年輕軌新增大南環通車路段，服務車站數及里程數提升，因此輕軌與捷運運量均有顯著提升。

高捷統計，輕軌連假前兩天，運量各有2萬人次，較去年同期日運量4700人次大幅成長4.2倍，捷運日運量17.2萬人次，也較去年同期日運量8.4萬成長達2倍。

高捷表示，連假期間高雄駁二藝術特區湧入人潮，公園路停車場爆滿，輕軌大義站、大港橋一帶遊客最多，路邊停車格一位難求；輕軌及捷運大眾運輸的加入，除紓解觀光旅遊景點壅塞的交通及停車問題外，亦改善車輛停等怠速期間衍生噪音及空氣污染等問題，大幅提升觀光遊憩品質。

高捷強調，將依市府捷運局指示，除落實維修保養確保車站與列車設備功能正常外，亦將適時調度列車加密班距輸運人潮，連假尚有兩天，高捷歡迎旅客踴躍使用大眾運輸工具，並提醒旅客仍應落實防疫，搭乘捷運及輕軌務必全程戴口罩。

高雄輕軌連假前兩天，日運量各自突破兩萬大關，較去年同期日運量4700人次大幅成長4.2倍。（高捷提供）

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