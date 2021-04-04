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    首頁　>　高雄市

    高雄車站昨深夜警報大響 台鐵：疑似有人誤觸警鈴

    台鐵高雄站昨夜火災鈴聲大作，經查證為誤報。（記者王榮祥攝）

    台鐵高雄站昨夜火災鈴聲大作，經查證為誤報。（記者王榮祥攝）

    2021/04/04 11:46

    〔記者王榮祥／高雄報導〕位於地下層的台鐵高雄站與高雄捷運高雄站，昨夜11時30分突然警鈴大作，廣播要民眾至逃生路線，現場乘客雖疑慮，卻也相當淡定、繼續等車，有民眾po出影片感慨可能自己太緊張、敏感，台鐵事後證實那是誤報，疑似有人誤觸警鈴。

    po出影片的徐姓民眾指出，昨晚搭台鐵到高雄站下車後，欲轉乘高捷回家，但剛走到高捷出入口時就聽到鈴聲大作，走到候車室時鈴聲仍未停，接著有廣播通知發生火災、請大家到逃生路線！

    民眾指出，當時現場約10多位候車乘客，他注意到部分乘客觀望旁人動向，但大家看起來卻頗淡定、完全沒有要往逃生路線前進的動作，自己則是因為下一班列車1分鐘後就到，當下猶豫了一下該走、還是該上車?後來決定趕緊上車離開。

    民眾感慨，可能自己太敏感、緊張，但遇到警報、尤其位於地下層的車站，應該加倍謹慎才對，覺得民眾的警覺心真的不太夠。

    高捷指出，昨晚警報鈴聲是台鐵高雄站發出，因為站體通聯，所以高捷同步發報，後經查證是誤報；高捷表示，遇到警報時第一時間會先做查證動作，加上夜間人力較少，所以沒有立刻引導民眾。

    台鐵高雄站說明，昨晚警報初步查證疑似有人誤觸警鈴，經確認通報地點沒有火警後，立刻關閉廣播通報系統。

    民眾昨晚搭高捷時遇到火災警鈴，感慨第一時間乘客都很淡定。（記者王榮祥攝）

    民眾昨晚搭高捷時遇到火災警鈴，感慨第一時間乘客都很淡定。（記者王榮祥攝）

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