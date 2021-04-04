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    高農雄讚嘉年華蓮池潭物產市集登場 邀名廚吳寶春、簡天才教學

    高雄市農業局邀請南區兒童之家的小朋友到場，一同動手種菜，體驗農民種菜的農田樂趣。（記者張忠義攝）

    高雄市農業局邀請南區兒童之家的小朋友到場，一同動手種菜，體驗農民種菜的農田樂趣。（記者張忠義攝）

    2021/04/04 09:55

    〔記者張忠義／高雄報導〕高雄蓮池潭物產市集一連2天舉辦高農雄讚嘉年華，即日起每月第2週及重點節慶共將舉辦16場，首場趁著清明連假打出「高農雄讚嘉年華」，現場30個攤位展售各式特色農產，好鄰居南區兒童之家小朋友也到場在迷你菜園一起種菜，現場熱鬧滾滾。高市農業局更預告，已邀到吳寶春、簡天才2位知位名廚進行廚藝教學，讓「高雄物產館」更具亮點。

    高農雄讚嘉年華活動今在高雄物產館登場，由WOOVELY WOOLALA小女生團體，以動感十足的舞蹈走秀，展示大樹金鑽鳳梨，為物產市集揭開序幕。另因應兒童節，現場除搬來氣墊遊具，還讓小朋友體驗手作鳳梨豆瓣醬、玩鳳梨套圈圈，趣味十足。

    高雄市政府副秘書長郭添貴說，高雄物產館今年邁入第9年，供應的農漁產品向來大受好評，即起除館內物產外，館外也辦市集，展售各地「尚青」的當令特色農產。另也獲世界冠軍麵包師傅吳寶春及法式料理名廚簡天才2人加持，加入廚藝教室學陣容，家庭主婦、大小朋友都能前來學廚藝。

    農業局代理局長王正一希望這場高農雄讚嘉年華活動，能一舉點亮「高雄物產館」招牌。他表示，物產市集今年將辦16場，每月第2週並搭配重要節慶推出，民眾可趁的疫情趨緩出門走走。

    高雄物館廚藝教室今天邀請滇緬料理主廚朱秀英指導「滇緬鳳梨炒飯」及「滇緬蕃茄辣椒醬」，將使用高雄147米及大樹金鑽鳳梨等在地食材，大家不用出國也能以味蕾感受滇緬風情。農業局請熱愛廚藝的民眾，隨時關注吳寶春、簡天才2位名廚「登場」的動態，可上高雄Super Go-高雄市政府農業局」官方臉書，掌握第一手訊息。

    高雄市農業局在高雄物產館舉辦「高農雄讚嘉年華」活動，今年每月第2週及重點節慶共將舉辦16場。（記者張忠義攝）

    高雄市農業局在高雄物產館舉辦「高農雄讚嘉年華」活動，今年每月第2週及重點節慶共將舉辦16場。（記者張忠義攝）

    高農雄讚嘉年華活動今在高雄物產館登場，小朋友爭相排隊索取造型汽球。（記者張忠義攝）

    高農雄讚嘉年華活動今在高雄物產館登場，小朋友爭相排隊索取造型汽球。（記者張忠義攝）

    高雄市副祕書長郭添貴預告，蓮池潭物產市集今年將辦16場，吳寶春及簡天才兩位師傅也將加入廚藝教室講師陣容。（記者張忠義攝）

    高雄市副祕書長郭添貴預告，蓮池潭物產市集今年將辦16場，吳寶春及簡天才兩位師傅也將加入廚藝教室講師陣容。（記者張忠義攝）

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