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    首頁　>　高雄市

    台鐵出軌》助傷亡者與家屬度難關 陳其邁捐1個月薪資

    高雄市長陳其邁宣布捐一個月薪資，幫助台鐵太魯閣號傷亡者與家屬，圖為陳其邁視察水情場景。（陳其邁臉書）

    高雄市長陳其邁宣布捐一個月薪資，幫助台鐵太魯閣號傷亡者與家屬，圖為陳其邁視察水情場景。（陳其邁臉書）

    2021/04/04 08:46

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今凌晨發文指出，台鐵太魯閣號意外造成重大傷亡，各界都感受到不捨與哀痛，此刻正是團結時刻，他將捐出一個月薪資到衛福部捐款專戶，盡一份心力幫助家屬度過難關，也希望大家一起捐款響應。

    高市議員陳致中上午指出，今天是兒童節，本是開心時刻，但這次意外中有好幾位小朋友罹難，變成小天使到天堂，實在令人萬分難過，他響應陳其邁作法，捐出一個月薪資到衛福部太魯閣號事故專戶，盡一份心力。

    陳其邁表示，這幾天，台鐵太魯閣號意外造成的重大傷亡，我們都感受到不捨與哀痛，而此刻正是團結時刻，彼此互相加油打氣、安慰與哀悼、相互扶持，幫助家屬度過難關。

    因此，他將捐出一個月薪資到衛福部捐款專戶，盡一份心力，也希望大家一起捐款響應，給這場災變的傷亡者、家屬更多後援。

    陳其邁提到，昨晚正值睽違已久的高雄春天藝術節草地音樂會復辦，主辦單位現場邀請全體觀眾朋友一同默哀、追悼。

    他也向所有辛苦的救難及協助人員致，並祈願傷者康復、逝者安息。

    陳其邁同時在臉書公布衛福部捐款資訊：

    1.國內部分：郵政劃撥方式，劃撥帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

    2.國外部分：國外民眾捐款帳號是007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

    3.以上均請指定用途為「0402太魯閣號事故案」，並於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065，以利寄送收據。

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