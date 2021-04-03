高雄草地音樂會開演 先為台鐵受難者默哀

草地音樂會開場前，高雄市立交響樂團與全場觀眾起立，為台鐵事故的受難者默哀1分鐘。（記者許麗娟攝）

2021/04/03 20:39

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄春天藝術節最受歡迎的草地音樂會，去年因疫情停辦1年，今晚（3日）在美術館草坡熱鬧開演，以全版動畫電影《馴龍高手1》，搭配楊智欽指揮領軍的高雄市交響樂團演奏，臨場樂聲震撼人心，高雄市長陳其邁原訂出席音樂會，但因台鐵嚴重傷亡事故，前一天臨時取消行程。今晚開演前，全場觀眾也起立為受難者默哀1分鐘。

今年復辦的草地音樂會，首週以全版動畫電影《馴龍高手1》做為開場節目，電影配樂由來自英國的大師級作曲家約翰包威爾，揉合蘇格蘭與愛爾蘭維京民族的音樂元素，打造出史詩氣魄、輝煌豪情的音樂配樂，透過高雄市交響樂團的現場演奏，讓音樂更具立體感，讓觀眾如親身體驗主角在木管旋律與軍鼓隆隆聲中，乘風飛翔、衝破雲端的震撼。

高雄市文化局自2009年首辦沒有椅子的草地音樂會，讓樂迷們以最輕鬆的方式，坐在高雄市立美術館的草坡上，在微風吹拂的星空下，看著電影、聆聽交響樂，今年已邁入第13年，也是首次在防疫中舉行，因此有別於以往，全場上千名觀眾都禁止飲食、需配戴口罩觀賞，草地音樂會明晚還有1場《馴龍高手1》，是為迎接兒童節量身打造的節目，下週六、日則將帶來經典電影《純真年代》。

觀眾坐在高美館草坡，享受電影和高雄市交響樂團的現場演奏電影配樂。（記者張忠義攝）

高雄春天音樂節的草地音樂會，開場前，全場2000名觀眾起立為台鐵事故受難者默哀。（記者張忠義攝）

草地音樂會首週節目為動畫電影《馴龍高手1》，搭配楊智欽指揮領軍的高雄市交響樂團演奏。（記者許麗娟攝）

高雄春天藝術節最受歡迎的草地音樂會，去年因疫情停辦1年，今晚在美術館草坡熱鬧開演。（記者張忠義攝）

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