為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    高雄草地音樂會開演 先為台鐵受難者默哀

    草地音樂會開場前，高雄市立交響樂團與全場觀眾起立，為台鐵事故的受難者默哀1分鐘。（記者許麗娟攝）

    草地音樂會開場前，高雄市立交響樂團與全場觀眾起立，為台鐵事故的受難者默哀1分鐘。（記者許麗娟攝）

    2021/04/03 20:39

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄春天藝術節最受歡迎的草地音樂會，去年因疫情停辦1年，今晚（3日）在美術館草坡熱鬧開演，以全版動畫電影《馴龍高手1》，搭配楊智欽指揮領軍的高雄市交響樂團演奏，臨場樂聲震撼人心，高雄市長陳其邁原訂出席音樂會，但因台鐵嚴重傷亡事故，前一天臨時取消行程。今晚開演前，全場觀眾也起立為受難者默哀1分鐘。

    今年復辦的草地音樂會，首週以全版動畫電影《馴龍高手1》做為開場節目，電影配樂由來自英國的大師級作曲家約翰包威爾，揉合蘇格蘭與愛爾蘭維京民族的音樂元素，打造出史詩氣魄、輝煌豪情的音樂配樂，透過高雄市交響樂團的現場演奏，讓音樂更具立體感，讓觀眾如親身體驗主角在木管旋律與軍鼓隆隆聲中，乘風飛翔、衝破雲端的震撼。

    高雄市文化局自2009年首辦沒有椅子的草地音樂會，讓樂迷們以最輕鬆的方式，坐在高雄市立美術館的草坡上，在微風吹拂的星空下，看著電影、聆聽交響樂，今年已邁入第13年，也是首次在防疫中舉行，因此有別於以往，全場上千名觀眾都禁止飲食、需配戴口罩觀賞，草地音樂會明晚還有1場《馴龍高手1》，是為迎接兒童節量身打造的節目，下週六、日則將帶來經典電影《純真年代》。

    觀眾坐在高美館草坡，享受電影和高雄市交響樂團的現場演奏電影配樂。（記者張忠義攝）

    觀眾坐在高美館草坡，享受電影和高雄市交響樂團的現場演奏電影配樂。（記者張忠義攝）

    高雄春天音樂節的草地音樂會，開場前，全場2000名觀眾起立為台鐵事故受難者默哀。（記者張忠義攝）

    高雄春天音樂節的草地音樂會，開場前，全場2000名觀眾起立為台鐵事故受難者默哀。（記者張忠義攝）

    草地音樂會首週節目為動畫電影《馴龍高手1》，搭配楊智欽指揮領軍的高雄市交響樂團演奏。（記者許麗娟攝）

    草地音樂會首週節目為動畫電影《馴龍高手1》，搭配楊智欽指揮領軍的高雄市交響樂團演奏。（記者許麗娟攝）

    高雄春天藝術節最受歡迎的草地音樂會，去年因疫情停辦1年，今晚在美術館草坡熱鬧開演。（記者張忠義攝）

    高雄春天藝術節最受歡迎的草地音樂會，去年因疫情停辦1年，今晚在美術館草坡熱鬧開演。（記者張忠義攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄草地音樂會回來了 陳其邁：心動是不是要盡快行動
    2021/03/25 19:41

    高雄草地音樂會回來了 陳其邁：心動是不是要盡快行動
    牆上花紋譜出的音樂超戲劇性！音樂達人將日常風景當樂譜
    2021/03/23 19:30

    牆上花紋譜出的音樂超戲劇性！音樂達人將日常風景當樂譜
    高雄草地音樂會回來了 春天藝術節強檔鉅片今起開賣
    2021/03/10 10:34

    高雄草地音樂會回來了 春天藝術節強檔鉅片今起開賣
    高雄春天藝術節開鑼 228紀念音樂會線上直播
    2021/02/25 12:50

    高雄春天藝術節開鑼 228紀念音樂會線上直播
    高雄市今日熱門
    高雄5公墓紙錢集中燒 燕巢深水公墓掃墓免費接駁
    2021/03/27 22:22

    高雄5公墓紙錢集中燒 燕巢深水公墓掃墓免費接駁

    高流海音館滿載測試演出 陳菊同慶
    2021/03/28 05:30

    高流海音館滿載測試演出 陳菊同慶

    機車汰舊換新 補助加碼名額減少
    2021/03/28 05:30

    機車汰舊換新 補助加碼名額減少

    清明集中燒紙錢 5處公墓試辦
    2021/03/28 05:30

    清明集中燒紙錢 5處公墓試辦

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播