久旱不雨！高雄茂林辦祈雨祭 族人開心下水抓魚

茂林祈雨祭文化儀式中，婦女以族語唱出祈福的歌聲。（記者許麗娟攝）

2021/04/03 14:34

〔記者許麗娟／高雄報導〕台灣正面臨嚴峻的乾旱考驗，為祈求老天爺降雨，高雄市茂林區今（3日）在部落舉辦祈雨祭典，在文化傳承祭儀後，族人聚集在濁口溪進行「浸水儀式」，由耆老帶領走入溪裡撈魚、戲水，象徵雨神帶來豐收的漁獲，也祈求台灣能久旱逢甘霖。

部落勇士圍著耆老跳起勇士舞。（記者許麗娟攝）

祈雨祭是由茂林部落發展協會理事長盧月娥、部落主席詹忠義，以及部落耆老、青年會共同舉辦，盧月娥表示，這是茂林區茂林里重要的祭典，過去因文化傳承出現斷層，曾中斷近30年，直到近年才復辦。

浸水儀式前，社區先在溪中放魚，讓大小朋友能體驗抓魚樂。（記者許麗娟攝）

盧月娥說，祈雨祭並非每年舉行，而是在春分時節，當部落居民發現久旱不雨導致農作物枯萎時，頭目會召集部落耆老決定是否舉行祈雨儀式，去年因疫情影響停辦，近期因全台缺水，盼透過祈雨祭典降下豐沛雨水，解決水荒問題。

小朋友捕撈到魚相當開心。（記者許麗娟攝）

今天上午在進行完祈福儀式、勇士舞和傳統圍舞等文化活動後，族人接著帶著魚網到茂林的濁口溪聚集，除了生病及懷孕的人以外，全村大小都要到河裡拍打水面或打水仗，讓濺起的水花打濕全身，之後就可以開始抓魚。

族人撈到大隻的吳郭魚。（記者許麗娟攝）

盧月娥表示，依照傳統，抓到的魚會將大魚分給掌河權的頭目家族，其他的魚則集中後平均分配給每家每戶，大家浸濕全身，也象徵雨神祝福，希望能天降甘霖並帶來豐沛漁獲。

茂林社區的居民不分大小，一同在濁口溪裡撈魚戲水。（記者許麗娟攝）

小朋友們在溪裡努力撈魚。（記者許麗娟攝）

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