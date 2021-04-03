高雄沒下雨果園卻淹水 蔓延數甲農地

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大量地下水源冒出。（記者洪定宏翻攝）
［記者洪定宏／高雄報導］高雄市水情愈發吃緊，輪流供水措施一觸即發，但大樹區地下水源疑似閥門故障，大量珍貴水資源冒出，淹沒數甲果園，相關單位已派員維修。
農民投訴媒體指出，昨（2）日上午巡視位於大樹區高屏溪畔的果園，赫見地下水不斷從Ｕ型管冒出，趕緊通知相關單位維修，卻遲至今天上午才派員到場，浪費不少珍貴水資源。
由於水源不斷冒出，且往下流竄，農民粗估已蔓延數甲果園，被波及的果樹包括酪梨、荔枝及芒果等等。
數甲果園被淹。（記者洪定宏翻攝）
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