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    首頁　>　高雄市

    台鐵出軌》張善政扯國家有問題 台灣基進：逮住機會瘋狂唱衰才讓人心痛

    台鐵太魯閣號發生重大出軌事故，圖為大型機具抵達現場吊掛。（記者羅沛德攝）

    台鐵太魯閣號發生重大出軌事故，圖為大型機具抵達現場吊掛。（記者羅沛德攝）

    2021/04/03 13:25

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對台鐵太魯閣號重大事故，前行政院長張善政今早卻在臉書發文，批評整個國家都出了問題，風不調，雨不順，國不泰，民不安。引起台灣基進新聞部主任張博洋反批說，前行政院長在台灣出了悲劇時，逮住機會瘋狂唱衰，這才讓人心痛，並質疑台灣還不夠分裂嗎？

    台鐵太魯閣號的重大事故，目前現場仍在搶救，台灣人民、政壇人士均為此次事件祈福，台灣的國際友人也紛紛送上慰問。

    不過，曾與韓國瑜搭檔參選2020總統的前行政院長張善政，今早卻在臉書發文說：「不只是台鐵，我們整個國家都出了問題。風不調，雨不順，國不泰，民不安。美好的台灣變成這樣，只有心痛…」。

    這番話引起許多網友議論，反批「他是唱哭調的，刷存在的」、「不用讀博士的人，都看懂就是很單純意外交通重大事故！什麼國家出問題啦？」

    台灣基進新聞部主任張博洋也酸張善政，當行政院長難道是看天象決定政策？當韓國瑜副手，是先卜卦才決定參選嗎？前行政院長在台灣出了悲劇時，逮住機會瘋狂唱衰，這才讓人心痛，並質疑台灣還不夠分裂嗎？

    張博洋說：「風不調，國民黨除了唱衰沒有別的貢獻」、「雨不順，國民黨市長跑去祈雨」、「國不泰，你國民黨主張親中」、「民不安，因為你們前總統賣台」，台灣若要風調雨順，國民黨必須要先滅亡才有可能。

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