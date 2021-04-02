台鐵出軌》太魯閣號死傷慘重 普悠瑪自救會長董小羚：台鐵可惡

普悠瑪自救會長董小羚想到這次太魯閣號事故死亡人數已超過50人，悲從中來痛哭！（記者許麗娟攝）

2021/04/02 19:00

〔記者許麗娟／高雄報導〕台鐵408車次太魯閣號列車今（2日）早上在花蓮清水隧道發生嚴重事故，至傍晚為止已造成至少50人以上罹難，過去普悠瑪事故一家8口罹難的董家大女兒、普悠瑪自救會長董小羚，得知對於死傷人數不斷增加，悲痛連喊「可惡！這完全不應該發生」，呼籲台鐵用最真實的態度負起責任。

面對太魯閣號造成嚴重死傷，董小羚說，早上看到新聞時她痛哭一場，從普悠瑪號事故發生至今，她還不敢搭火車，每次要回花東，都一定是開車，曾幾何時，火車變成最不安全的大眾運輸工具，應該最安全的交通運輸成了死亡列車？台鐵在普悠瑪號之後，大小事故不斷，太扯了！

董小羚說，這是完全不應該發生的，假日可施作工程嗎？不行吧，台鐵有沒有進到監督的責任？什麼叫做工程車的司機忘了拉手煞車，導致工程車滑落邊坡，剛好撞上了這班列車？火車是每1小時或半小時1班，不是每分每秒在那裡跑，為什麼就那麼剛好？台鐵完全沒有做到監督的責任，讓工程車在假日施工就不對。此外，是不是依照規定就停在那裡的嗎？不能停在那裡，卻停在危險的地方，不可思議！

董小羚心痛表示，普悠瑪18個罹難者沒有原諒台鐵，但如果問她這事還會不會再發生？她直接了當地說：「會！」只要台鐵再隱瞞，再有弊端，一定會！

董小羚接著說，怎麼改善？看交通部上位者做到哪裡。林佳龍部長要不要負責任、下台，對事故於事無補，她請蔡政府負責，不要像普悠瑪事故一樣，到處推來推去，民眾還要自己找證據，希望這次台鐵把證據都交出來，讓調查的檢察官以最真實的東西讓大家知道。

聽到死亡人數至傍晚已增加到54人，董小羚難過地哭了，她說，54個人是普悠瑪當時罹難者的3倍耶！這些民眾多無辜，她感同身受，心很痛啊！她們不是她的家人，但是可以想到當時候她的情況，他們的家人一定也跟她當時的心情一樣，「死了這麼多人啊！台鐵啊！」

董小羚點名交通部，要不要真的把台鐵全面大改革，還是要人民到交通部前面去抗議、去走上街頭，才會知道事情的嚴重性。什麼時候火車變成最不安全的大眾運輸工具，火車是最安全的耶！但台鐵弊案連連，死傷這麼嚴重，還是她們東部的鄉親，她連罵4次：「台鐵很可惡！可惡！可惡！可惡！拿人命開玩笑。」

董小羚也向這次傷者和罹難者的家屬喊話說，如果需要普悠瑪協會的幫忙，不要客氣來找她，她會用自身經驗一定幫忙和協助，目前普悠瑪案仍未和台鐵和解，她希望這一次，台鐵要用最真實的態度負起責任，好好照顧傷者的未來。

董小羚呼籲台鐵這次應真實的負起責任。（記者許麗娟攝）

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