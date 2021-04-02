高雄街頭撞車擄人案 主嫌下午投案

高雄撞車擄人案，主嫌王男等7人到案。（讀者提供）

2021/04/02 17:08

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大樹區街頭昨天凌晨發生飛車追逐並衝撞一輛黑色賓士車，7名男子持刀劃傷吳姓駕駛後強押帶到山區毆打，王姓主嫌自知難逃法網，今天下午1時向仁武警分局鳥松分駐所投案，初步調查全案與雙方工程糾紛有關，警方正偵訊釐清中。

42歲王嫌案發後逃亡1天餘，今天在警方策動下投案，其餘鍾、蘇、林、王及2名盧姓同夥也陸續到案。

警方初步調查，王嫌為被害人吳姓男子前老闆，2人均從事怪手清淤工程，吳自立門戶後，雙方仍有業務合作關係。全案遠因為2人競標屏東東港溪疏濬工程，由吳男得標，讓王嫌內心頗不是滋味，但王擁有較多機具，吳男因而向王嫌租用怪手施工。

工程期間，王嫌因故將部分怪手調回，致工程進度略受影響，吳男也因此未支付10餘萬元怪手租金，王在新仇舊恨下，屢次約吳男談判未果，才會上演街頭飛出堵人案件。警方偵訊後全案將依妨害秩序、傷害、強盜等罪嫌送辦，吳男也另因涉及其他2案件遭通緝，昨天偵訊後移送歸案。

這場飛車追逐始於昨天凌晨1時左右，33歲吳姓被害人駕車行經大寮區光明路時，突然有3部車輛試圖攔車，他趁隙加速離去，1時56分逃到大樹區九大路時，對方追撞他的車輛，被迫停車後，有7名男子下車要強押他上車，他抗拒時遭人持刀劃傷臀部、左肩，只好乖乖就範搭上對方白色小自客車離去。

對方車輛由於撞擊毀損嚴重而棄置現場，一夥人開著吳姓被害人賓士車到大寮區某汽車旅館，但他們沒有進房間，將車丟在旅館內，分乘2部計程車離開。

吳姓被害人被押到大樹區東照山毆打，期間曾打電話向家人報平安，表示有工程剩餘款要處理，上午被丟包在東照山，經送醫身體有2處利刃劃傷傷痕，沒有生命危險。

高雄撞車擄人案，王姓主嫌今天下午投案。（讀者提供）

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