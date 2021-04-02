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    首頁　>　高雄市

    高市兒童節送大禮 公共化幼兒園增百班

    高雄市公立幼兒園將新增園數、班級。（記者黃旭磊攝）

    高雄市公立幼兒園將新增園數、班級。（記者黃旭磊攝）

    2021/04/02 15:46

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕過兩天就是兒童節，高雄市政府送上大禮。110學年度公立幼兒園與非營利幼兒園首波將新增16園、146班，預計陸續新增超過1千6個就學名額，大增幼童就讀機會。

    公立幼兒園教師門檻高，學費低於私幼，每年吸引家長排隊抽籤，以高雄市為例，近年中籤率從5成提高到7成，蔡總統為減輕家長負擔，推出「免抽籤進公幼」、降低學費等政策方向。

    高雄市教育局今天表示，新學期於本（4）月22至24日報名，招收2歲至5歲幼兒，每名幼兒可報名1所公幼與非營利幼兒園，不可重複報名，今年新設公立幼兒園3園、非營利幼兒園13園，新增超過1千6個就學名額。

    教育人士認為，幼兒宜就近入園，優先報名戶籍地學區國小附設幼兒園，學區住戶容易中籤，方便家長接送也提高小朋友入學意願。

    高雄市規劃今年達成公共化教保服務供應量4成目標，再規劃新增公立幼兒園36班、838個名額，非營利幼兒園4園、31班、790個名額，共提供2萬4673個公共化幼兒園名額。

    幼兒教育科表示，為滿足家長與幼兒就讀需求，針對公共化需求量大且無閒置校舍空間可增班行政區，採新建方式另闢新園舍，配合工程期程陸續規劃招生作業。

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