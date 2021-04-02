土地公兩度到夢中... 基督徒走訪福德廟「頭皮發麻」

土地公神像旁配置文武判官，相傳是神格較高的土地公。（記者洪臣宏攝）

2021/04/02 13:03

〔記者洪臣宏／高雄報導〕雲林籍丁姓男子今年2、3月都做了土地公將虎爺交到他手上的夢，因而親訪遠在100餘公里外高雄市東林福德廟，驚訝廟宇外觀及土地公、虎爺都跟夢境一樣，當下「頭皮發麻」。他與妻子都是基督徒，但還是添了2萬元油香。

丁男3月下旬攜妻子、友人走進林園區東林福德廟，像個觀光客般參觀，卻沒有拿香參禮，離去前大手筆添了2萬元油香，在場的管委會主委林寶祥詢問原由後，也不禁嘖嘖稱奇。

丁男說，他去年12月間兩度到林園區幫張姓友人規劃大宗物資廠房，今年2月底就夢到土地公將虎爺交到他手上，說：「放在手上，有什麼會幫你處理。」身為基督徒的他不以為意，沒想到農曆2月2日（土地公聖誕）又做了相同的夢。

他跟張姓友人閒聊談到此事，隨後被張傳來的東林福德廟外觀照片嚇了一跳說「就是這間廟」。日前他與妻子特地到了林園，原本只想在廟外看一眼，仍在好奇心驅使下入內參觀，沒想到大殿神像、虎爺擺設也都跟夢境一樣，驚呼：「怎麼會有這種事？」

丁男說，他從沒到過任何廟宇，也沒聽過「東林福德廟」，無法解釋為何會出現如此的夢境，土地公對他釋出了善意，儘管無法拿香參拜，仍添油香回禮。

東林福德廟建於清乾隆14年（西元1749年），位於林園區知名老街福興街街尾，與街頭興濟宮都被賦予「林半仙傳奇」，為了鎮煞而興建，土地公旁少見地配置文武判官，相傳是神格較高的土地公。

東林福德廟的虎爺。（記者洪臣宏攝）

東林福德廟為百年老廟。（記者洪臣宏攝）

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