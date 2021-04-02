為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    土地公兩度到夢中... 基督徒走訪福德廟「頭皮發麻」

    土地公神像旁配置文武判官，相傳是神格較高的土地公。（記者洪臣宏攝）

    土地公神像旁配置文武判官，相傳是神格較高的土地公。（記者洪臣宏攝）

    2021/04/02 13:03

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕雲林籍丁姓男子今年2、3月都做了土地公將虎爺交到他手上的夢，因而親訪遠在100餘公里外高雄市東林福德廟，驚訝廟宇外觀及土地公、虎爺都跟夢境一樣，當下「頭皮發麻」。他與妻子都是基督徒，但還是添了2萬元油香。

    丁男3月下旬攜妻子、友人走進林園區東林福德廟，像個觀光客般參觀，卻沒有拿香參禮，離去前大手筆添了2萬元油香，在場的管委會主委林寶祥詢問原由後，也不禁嘖嘖稱奇。

    丁男說，他去年12月間兩度到林園區幫張姓友人規劃大宗物資廠房，今年2月底就夢到土地公將虎爺交到他手上，說：「放在手上，有什麼會幫你處理。」身為基督徒的他不以為意，沒想到農曆2月2日（土地公聖誕）又做了相同的夢。

    他跟張姓友人閒聊談到此事，隨後被張傳來的東林福德廟外觀照片嚇了一跳說「就是這間廟」。日前他與妻子特地到了林園，原本只想在廟外看一眼，仍在好奇心驅使下入內參觀，沒想到大殿神像、虎爺擺設也都跟夢境一樣，驚呼：「怎麼會有這種事？」

    丁男說，他從沒到過任何廟宇，也沒聽過「東林福德廟」，無法解釋為何會出現如此的夢境，土地公對他釋出了善意，儘管無法拿香參拜，仍添油香回禮。

    東林福德廟建於清乾隆14年（西元1749年），位於林園區知名老街福興街街尾，與街頭興濟宮都被賦予「林半仙傳奇」，為了鎮煞而興建，土地公旁少見地配置文武判官，相傳是神格較高的土地公。

    東林福德廟的虎爺。（記者洪臣宏攝）

    東林福德廟的虎爺。（記者洪臣宏攝）

    東林福德廟為百年老廟。（記者洪臣宏攝）

    東林福德廟為百年老廟。（記者洪臣宏攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    守護基隆、新北交界 遷走逾30年土地公「搬回」新家！
    2021/03/25 06:43

    守護基隆、新北交界 遷走逾30年土地公「搬回」新家！
    土地公生日 閩南庄罕見「拜新丁」
    2021/03/14 23:57

    土地公生日 閩南庄罕見「拜新丁」

    買房到底好不好？專家教你這樣評估
    土地公生日 知名泡麵土地公「石龍宮」香客吃2萬碗泡麵
    2021/03/14 17:40

    土地公生日 知名泡麵土地公「石龍宮」香客吃2萬碗泡麵
    土地公生日拜拜 民俗專家：記得拿「錢水」回家聚財
    2021/03/14 09:57

    土地公生日拜拜 民俗專家：記得拿「錢水」回家聚財
    限量100包！土地公生日 台南福德爺廟發平安金
    2021/03/11 15:28

    限量100包！土地公生日 台南福德爺廟發平安金
    高雄市今日熱門
    高流海音館滿載測試明登場 館內設施搶先曝光
    2021/03/26 13:55

    高流海音館滿載測試明登場 館內設施搶先曝光 影片

    「人骨」變「獸骨」狠心爸媽害死親骨肉逃過殺人罪
    2021/03/26 14:10

    「人骨」變「獸骨」狠心爸媽害死親骨肉逃過殺人罪

    新任高市國民黨團總召 童燕珍：槍口一致對外、為民發聲
    2021/03/26 14:40

    新任高市國民黨團總召 童燕珍：槍口一致對外、為民發聲

    美眉賣iPhone12每支1萬5 他下訂5支以為賺到了...
    2021/03/26 15:12

    美眉賣iPhone12每支1萬5 他下訂5支以為賺到了...

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播