孩子長得不像我！人夫偷驗DNA 驚見3子女有2個非他骨肉

法院審理後，判黃女應賠20萬。（示意圖）

2021/04/02 10:17

〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓男子和黃姓女子結婚5年後，陸續生了3名子女，隨著孩子日漸長大，林男發現孩子長得不像他，林偷偷去驗3個孩子的DNA，拿到報告後驚見2個孩子不是他的骨肉，他氣得和妻子離婚，還提告求償1百萬元，法院審理後，判黃女應賠20萬。

判決指出，林男和黃女於2008年2月結婚，婚後5年，黃女陸續生下3名子女，但孩子長大後，他看到孩子長得不像他，也不像黃女，心中抱著懷疑，直到2020年3月，他按耐不住心中的疑問，偷偷去驗了3個孩子的DNA基因圖譜型別分析，拿到報告後驚覺有2個孩子不是他的骨肉。

林男拿著報告去問黃女，黃女坦承出軌，雙方在1個月內經法院協調後離婚，林離婚後您想愈不甘心，再向法院怒提民事求償，要求黃女要賠他1百萬；高雄地院審理時，黃女指出，林男婚後一直不肯工作，還愛喝酒，家中經濟窘迫，不但被列為低收入戶，甚至生育小孩費用還要靠政府的補助來償還給醫院，且為了不讓孩子挨餓，她只能吃吐司、麵包果腹，離婚後，林男不肯付錢養孩子，連自己唯一的親骨肉也不管，她只能打粗工過日，無法賠林男這麼多錢。

法官認為，黃女出軌還與他人生下兩個孩子，確實已侵害到林男身為原配的權益，考量雙方經濟能力和財務狀況，判黃女應賠20萬元給林男，可上訴。

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