8歲男孩走到哪畫到哪 「豬寶的異想世界」個展登場

8歲男孩蕭柏潤的「豬寶的異想世界」個展！（高雄市經發局提供）

2021/04/02 09:44

〔記者葛祐豪／高雄報導〕8歲男孩蕭柏潤有創作天份，父親在兒童節前夕幫他實踐夢想，今起在高雄M.ZONE大港自造特區，舉辦蕭柏潤「豬寶的異想世界」個展！

今年8歲的蕭柏潤，3年前展現創作天份，隨身帶著蠟筆、畫紙的他，逛街時看到有興趣的主題，就隨地蹲下來畫出自己的異想世界，讓他的父親、也是臉書社團「鹽埕研究所」所長蕭清元為之驚艷，決定在兒童節前夕，幫他辦個展。

蕭柏潤的「豬寶的異想世界」個展，今天（4月2日）至5月2日，於高雄駁二大勇區8號倉庫「M.ZONE大港自造特區」，展出小男孩3年來的個人創作，讓大小朋友藉由畫作，踏入孩子們的異想世界中。

「鹽埕研究所」致力推動社區發展，透過分享自己的創意想法及活動，串連當地商家，共同貢獻創意。

蕭清元指出，除了畫展外，今天起至4日，每天下午3點半至7點半，「鹽埕研究所」也邀集光鹽烘培坊、維肯茶藝、Miss Bona波娜小姐、黑色動物園玩具店、鹽埕小皂、一等一珈琲等15家社區商家，在「M.ZONE大港自造特區」周邊推出「大港生活巿集」。

這些商家老闆，不乏優秀烘焙師、米其林三星茶藝師等返鄉創業青年，邀請民眾來鹽埕挖寶，市集收入10%將捐作為公益，協助「台東哈拿之家」、也是台東唯一收容2歲以下無依寶寶的嬰兒，讓小寶貝有個溫暖的家。

高雄市經發局表示，鹽埕區集結了駁二藝術特區、棧貳庫、大港橋等知名景點，市府也結合「參捌地方生活」、「鹽埕研究所」等文創團體共同努力，打造鹽埕成為高雄最具藝術文創的行政區，歡迎民眾利用4天連假來逛逛。

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