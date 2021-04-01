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    首頁　>　高雄市

    林智堅訪衛武營 史哲分享藝術扎根高雄12年歷程

    新竹市長林智堅（中）在高雄市副市長史哲（右）與衛武營藝術總監簡文彬（左）陪同下，參訪衛武營國家藝術文化中心。（史哲提供）

    新竹市長林智堅（中）在高雄市副市長史哲（右）與衛武營藝術總監簡文彬（左）陪同下，參訪衛武營國家藝術文化中心。（史哲提供）

    2021/04/01 21:48

    〔記者許麗娟／高雄報導〕新竹市長林智堅今（1日）到訪高雄，高雄市副市長史哲邀請參觀衛武營國家藝術文化中心、高雄流行音樂中心，並到百年老屋改建的春田氷亭品嚐鳳梨冰，史哲也分享高雄春天藝術節12年來的成長歷程，晚上並在臉書感性發文，高雄長大的孩子，向他分享過去看春藝表演的浪漫念頭，真的實現了。

    史哲指出，去年底市長陳其邁參訪新竹市舉辦的台灣設計展，今年初他也帶隊前往新竹交流台灣燈會的籌辦經驗。今天，林智堅市長來到高雄參訪，他特別陪同林市長走訪衛武營國家藝術文化中心、高雄流行音樂中心，以及哈瑪星貿易商大樓的春田氷亭，享用沒在怕鳳梨冰支持台灣鳳梨，最愛吃冰的陳其邁市長也沒錯過這個行程。

    史哲寫道，在參訪的過程中，除了硬體的建設外，也與林市長、新竹文化局長黃竫蕙分享軟體先行的概念。12年前，他開始規劃高雄春天藝術節，希望能讓一流的國際表演節目來到高雄演出外，更重要的是超前部署為衛武營的啟用做準備，透過售票的國際性表演藝術節目，開拓高雄表演藝術的消費市場，從節目規劃、節目製作、行銷推廣、表演藝術教育各個面向，萬箭齊發的來推動。

    史哲今天特別準備高雄春天藝術節2010～2017年的年鑑，與新竹團隊分享高雄積累的經驗，年鑑裡頭紀錄著發想出高雄春天藝術節的過程，以及一路來堅定自辦、自製、自售都是要自己來的堅持，一路以來，透過青年培育、教育推廣、講座策展、城市行動等等的教育推廣與創意行銷策略。

    史哲分享，除了多元售票演出的推動，10多年來，也透過庄頭藝穗節深入高雄各鄉鎮的庄頭、廟口。在高流營建過程中，也持續推動「南面而歌」台語歌曲徵件計畫、「活化流行音樂創作展演空間試辦計畫」、協助南台灣高中熱音聯盟成果發表等，從培育、創作、演出展演空間3大面向持續性的扶植與推廣。

    史哲說，他曾經很浪漫的想著，在高雄長大的孩子，會跟他分享著唸書時曾經在春天藝術節看過.......。前陣子，有個機會跟幾位大學生對話，有些同學們跟他分享曾經參與了春天藝術節的那些演出。非常開心，沒想到，當初這個浪漫的念頭，現在真的實現了。

    他相信在硬體建設之前，透過軟體先行的推廣、培育，才能因應未來硬體啟用的各種狀況、營運人才需求、觀眾需求等，這些年在高雄，更看見這些長期深耕的一切正在持續發展與成長著。

    林智堅參觀高雄流行音樂中心海音館。（史哲提供）

    林智堅參觀高雄流行音樂中心海音館。（史哲提供）

    新竹市長林智堅（左）和高雄市長陳其邁，到哈瑪星百年老屋改建的春田氷亭品嚐「沒在怕鳳梨冰」。（史哲提供）

    新竹市長林智堅（左）和高雄市長陳其邁，到哈瑪星百年老屋改建的春田氷亭品嚐「沒在怕鳳梨冰」。（史哲提供）

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